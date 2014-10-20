Fortsetter i Norsk kulturskoleråd

Nils R. Sandal ble gjenvalgt som styreleder i under kulturskolerådets landsmøte.

64-årige Nils R. Sandal fra Gloppen har lang fartstid som politiker, for Senterpartiet. Han var fylkesordfører i Sogn og Fjordane i tolv år (1999-2011). Før dette var han ordfører i Gloppen (1988-1998). Han har flere styreverv i flere bedrifter og organisasjoner.

Under sitt landsmøtet gjenvalgte Norsk kulturskolerå ham som styreleder for en ny toårsperiode. Også nestleder Heidi Hesselberg Løken fra Buskerud ble gjenvalgt.

Norsk kulturskoleråds landsmøte valgte for øvrig følgende styremedlemmer: Marianne Bremnes, Troms (ny), Liv Kari Eskeland, Hordaland (gjenvalgt), Berit Konstad Graftås, Hedmark/Sør-Trøndelag (ny), Sigrun Fostad, Nordland (gjenvalgt), Mattias Lundqvist, Akershus/Oslo (gjenvalgt).

Anders Aabø (Rogaland) ble tidligere i år gjenvalgt som de ansattes representant i styret for en ny toårsperiode.

Landsmøtet fant sted i Loen forrige uke og ble avsluttet fredag.