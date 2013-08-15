Edvard-pris til Helge Sunde

Sunde får prisen i åpen klasse for albumet «Windfall»

Edvardprisen har vært utdelt i ulike kategorier siden 1998. Den gis til opphavspersoner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet, for å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk.

Prisen i åpen klasse går dette året til komponist Helge Sunde, med bakgrunn i albumet Windfall, innspilt og utgitt i 2012.

— Dette er meir enn ein pris til ein opphavsmann, det er også ein pris til kollektivet Ensemble Denada, og viljen til å insistere og holde fast ved ein komponist over ein lang periode. Det i seg sjølv eit enormt privilegium, sa Helge Sunde ved utdelingen.

I juryens begrunnelse heter det:

«Med albumet «WINDFALL» har Helge Sunde og Ensemble Denada levert et sylskarpt verk fullastet med positiv energi. Fra første øyeblikk blir man slått av hvor tydelig musikken er formulert. Det skapes dualismer, kontraster og relieffer. Seksjonene i ensemblet settes opp mot elementer fra rytmeseksjonen eller mot soloinstrumenter. Den frodige ensemblebruken, et lydbilde som sparker fra, og stor grad av lekenhet i produksjonen skaper en fin motvekt til den sterkt kontrollerte komposisjonsdelen av prosjektet. Gjennom måten musikerne er samlet i et sterkt grep, skapes et maskinmessig men aldri forutsigbart driv, et virtuost musikalsk hurtigtog av spilleglede.

Albumet inneholder syv verk med «Spor av amerikansk jazz, vestnorsk esprit og europeisk kunstmusikk», som det treffende beskrives på plateomslaget. En kraftoppvisning av kreativitet og håndverk på aller høyeste nivå, alt signert komponist og ensembleleder Helge Sunde»

Prisen består av Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.