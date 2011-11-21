Bransjeskryt til WiMP

Kåret til «Årets Bjellesau».

Den helnorske strømmetjenesten WiMP gjør inntrykk på norsk bransje.

FONO, de uavhengige plateselskapenes forening, gav på sitt årsmøte Bjellesauprisen til WiMP.

“Etableringen av norske Wimp har skapt reell norsk konkurrent i et marked dominert av få sterke multinasjonale aktører, og sikrer kompetanseutvikling også i Norge innen et felt som er av stor betydning for norske musikkutgivere” heter det i begrunnelsen fra FONO.

Bjellesauprisen tildeles med jevne mellomrom personer eller institusjoner FONO mener har gjort en spesiell innsats for norsk musikk. Fjorårets bjellesau ble Rune Kristoffersen. Mannen bak selskapet Rune Grammofon til Ballade at «slik det ser ut nå, kan jeg aldri tenke meg at en verden der streaming er hovedformatet, kan bli en bærekraftig forretningsmodell.»

Sponser pris

Samtidig offentligjør by:Larm at WiMP er årets sponsor til Nordic Music Prize, som er bransjefestivalens skandinaviske albumpris.

— WiMP er knyttet opp mot de sentrale verdiene for Nordic Music Prize. Vi kunne ikke fått en bedre partner og ser frem til å arbeide sammen med WiMP for ytterligere å styrke posisjonen og prestisjen til Nordic Music Prize, sier by:Larms Erlend Mogård-Larsen i en pressemelding.

Nordic Music Prize deles ut under by:Larm i februar. De nominerte offentliggjøres 1. desember.