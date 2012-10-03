Bransjen

Barn barriere for kulturbruk

03.10.2012
Maren Ørstavik

For mange er det er først og fremst barna som kommer i veien for de voksnes kulturliv, viser undersøkelse.

Undersøkelsen er gjort av Agderforskning for Bergen kommune (FoU-rapport 7/2012), og tar for seg en gruppe som ikke bruker offentlig kulturtilbud som kunstutstillinger, bibliotek, konserter, teater, ballett og opera.

Av de som har svart på undersøkelsen og har barn boende hjemme, melder de fleste at det nettopp er barna som er hovedårsaken til at de ikke bruker offentlig kulturaktiviteter.

«For meg er det tid. Er på jobb 8,9 eller 10 timer i døgnet og så skjer det en haug med andre ting. Den lille kvalitetstiden som er igjen ønsker man jo å bruke med barna og ikke ved siden av dem i et teatersete nødvendigvis,» sier en respondent

Mange melder at de har vært storforbrukere av kultur før de fikk barn, men at livssituasjonen med barn er et hinder.

«Jeg er kulturbruker, men er vel mer eller mindre ikke praktiserende,» sier en annen.

Av unge under 30 år forteller flest at det er prisen som står i veien for deres offentlige kulturkonsum.

Av respondenter uten høyere utdannelse sier flest at det kommer av liten eller ingen interesse. Over halvparten av disse melder at de heller vil se på tv, være på nettet, eller gå tur i skogen.

