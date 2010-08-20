Bransjen

Alternativ-, parallell- eller motfestival?

Publisert
20.08.2010
Skrevet av
Tellef Øgrim

Den kommer ikke til å klare å blåse hele Oslo Jazzfestival i lufta. Målet med festivalen Blow Up på Cafe MIR denne uka er likevel åpenbart å supplere med et alternativ, eller en add-on til storebrors profil, og billettpolitikk.

Paal Nilssen-Love kaller selv festivalen en «tilleggsfestival til Oslo Jazzfestival. Støy, improvisert musikk. Billig men bra», i en litt forsinket e-post til Ballade.

Blow Up har vært i gang på Cafe MIR i Toftesgate 69 på Grunerløkka siden onsdag. I løpet av de to dagene som gjenstår spiller blant andre Hedvig Mollestad, Frode Gjerstad, Dag Magnus Arvesen og Stine Janvin Motland.

Et av poengene arrangørene prøver å gjøre er dessuten at festivaler har blitt for dyre. Her gjelder, som det står i e-posten «Kr 100,- Cash i døra».

Sigrun Tara Øverland

Sigrun Tara Øverland ny daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Kristiansanderen går fra stillingen som daglig leder for Kristiansand Røde Kors tilbake til musikken og kulturlivet. 

Ola Nordal plukker den norske musikken du bør få med deg, når Ballade klassisk er lansert.

Anmelder Ola Nordal med bok om sitt komponist-idol

Norske albumklassikere: Ballades faste skribent samler trådene om Arne Nordheim i musikkhistorisk bok.

Hege Gustava Tjønn

Ble fortalt at hun hverken hadde nok talent eller stemme

Den norske sopranen fikk svenske kritikere til å skryte i kor på skandinaviapremieren på Hans Gefors’ Parken før sommeren.