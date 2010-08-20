Alternativ-, parallell- eller motfestival?

Den kommer ikke til å klare å blåse hele Oslo Jazzfestival i lufta. Målet med festivalen Blow Up på Cafe MIR denne uka er likevel åpenbart å supplere med et alternativ, eller en add-on til storebrors profil, og billettpolitikk.

Paal Nilssen-Love kaller selv festivalen en «tilleggsfestival til Oslo Jazzfestival. Støy, improvisert musikk. Billig men bra», i en litt forsinket e-post til Ballade.

Blow Up har vært i gang på Cafe MIR i Toftesgate 69 på Grunerløkka siden onsdag. I løpet av de to dagene som gjenstår spiller blant andre Hedvig Mollestad, Frode Gjerstad, Dag Magnus Arvesen og Stine Janvin Motland.

Et av poengene arrangørene prøver å gjøre er dessuten at festivaler har blitt for dyre. Her gjelder, som det står i e-posten «Kr 100,- Cash i døra».