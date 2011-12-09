Arrangører må våge mer

INNLEGG: Hvorfor eksponeres ikke flere for ulike typer musikk, spør Eivind Kaasin og Anders N. Moen fra konsertforeningen Havresekken.

Dette innlegget følger opp Ingrid Lodes innlegg ««, om bredde i det norske musikklivet. Red. anm.

Sjangertankegang, -organisering og –programmering på arrangørsida kan være en hemsko i formidlingen av musikk til nye publikumsgrupper.

Takk til Ingrid Lode for å trekke frem svært viktig poenger, og for. Musikklivet må våge å stille seg disse spørsmålene, og ta problemstillingene på alvor. Vi i konsertforeninga Havresekken tar utfordringen som arrangør, og følger opp en noen av problemstillingene som ble trukket frem i innlegget.

Dette innlegget handler om måten vi presenterer, formidler og jobber for ulike typer musikk på, ikke om selve musikkuttrykkene.

Sjangeraspektet

Det er usedvanlig mange konsertarrangører i Norge, og vi tror det er nok av arenaer å presentere både smal og bred musikk på. Men viljen til å programmere bredt, slik Ingrid Lode etterlyser, er ikke alltid like sterkt tilstede.

Mange festivaler og arrangører definerer seg etter sjanger, og Norsk kulturråd tildeler festivalstøtte etter sjangre. Interesseorganisjonene organiserer seg etter sjanger. Det opprettes nasjonale scener etter sjanger, og kulturministeren deler ut knutepunktstatus etter sjanger. Selvfølgelig er det særbehov i alle sjangere, men hvor store er disse egentlig på arrangørsida? Må vi segmentere oss etter sjanger på denne måten?

Sjanger er selvfølgelig en grei måte for arrangøren å kommunisere ut til et publikum. Samtidig kan den sette grenser for å nå nye publikumsgrupper og presentere annen musikk. Både artister og arrangører får et stempel eller en merkelapp på seg. Den som liker blues oppsøker bluesfestivalen, den som liker folkemusikk drar på folkemusikkscena og så videre.

Se bort fra grenser

Men man hører veldig ofte at musikerne sier at de ikke ønsker å settes i bås. Og musikerne er selv flinke til å se bort i fra sjangergrenser, og slik utvikler heldigvis musikken seg hver eneste dag. Vi mener det er på tide at flere arrangører tar dette inn over seg også. Det bør ikke lages for mange båser i arrangør-Norge, og det bør heller ikke tilrettelegges for utstrakt båsorganisering fra politisk hold.

Som arrangører sitter vi for mye på hver vår tue, med hver våre musikkutrykk og kan og vet fint lite om hverandre og om musikken de ulike sjangermiljøene representerer. Vi er litt for lite interesserte i hverandre, og dermed mister vi også et potensielt nytt publikum og potensielle fantastiske musikkopplevelser.

Sannheten er at i situasjoner der ulike publikumsgrupper trangeres blir musikken gjenstand for debatt og diskusjoner, og slik kommer man kanskje ut litt mer kunnskapsrik, og sterkere og bevisst på sin egen identitet. I slike situasjoner ser også musikalske samarbeid, prosjekt og oppdagelser dagens lys. Her har arrangørene en viktig rolle.

Publikum taper

Sjangermiljøene er viktig i forhold til å dyrke og videreutvikle sine respektive musikkuttrykk, men i formidlingen av musikken ut mot det brede publikummet er ikke nødvendigvis sjangerarenaer det beste redskapet. Enkelte musikere faller mellom spesifikke sjangerscener og mangler dermed scener å presentere musikken sin på.

De som taper på dette er til slutt publikum. Fordi det er så utrolig mye bra musikk som ikke når frem til dem, som de ikke blir eksponert for.

Musikk du ikke veit du liker

Gjennom konsertforeninga Havresekken har vi tatt et valg om å presentere musikk du ikke veit du liker, på et sted du ikke visste du kom til å trives.

Vi kaller oss sjangerfrie, og mener vi med hånda på hjertet kan si at vi har klart å følge det opp også. Forrige arrangement presenterte vi Barokksolistene, hip-hop-gruppa Koppen og den marrokanske musikeren Aissa Tobi på MC-klubben Company i Gamlebyen i Oslo. Dette til stor begeistring for musikere, publikum og ikke minste den fabelaktige gjengen i Company MC. Etter konserten med Barokksolistene var det en stor seier for oss da vi hørte medlemmene i MC-klubben si; ”Dem burde komme hit å spelle litt oftere.”

I programmeringen vår forholder vi oss til ulike sjangere eller musikkuttrykk, men som formidler har vi valgt å gi vårt publikum en pallette av artister med ulike musikkuttrykk. Artistene hos oss står side om side, uavhengig av musikkuttrykk. Gjennom å presentere ulike artister med ulike musikkutrykk ønsker vi å åpne dører, og gi artistene et nytt publikum, og ikke minst publikum nye musikkopplevelser. Og gjennom å ha presentert nærmere 50 artister på Havresekken i Oslo, vet vi at det funker.

Ja, det er et konsept, på lik linje som en jazzfestival er et konsept, men det er også en holdning. God musikk er ikke avhengig av sjanger.

Åpne dører

Svært mye av arrangøraktiviteten i Norge er basert på frivillighet og dugnad, og en hver arrangør står selvsagt helt fritt til å booke sitt eget program, og den musikken den liker og har lyst til å presentere. Slik har også sjangermiljøene vokst frem. Men det er kanskje blitt litt vel mye indremedisin?

Vi oppfordrer flere til se litt utenfor sjangerbåsene. Vi etterlyser flere arrangører som våger å programmere sjangeruavhengig, og som evner å åpne dører og ikke sette opp vegger. Flere folkemusikere bør opptre på jazzfestivaler. Flere klassiske musikere på rockeklubber. De ulike musikkuttrykka bør eksponeres for andre publikumsgrupper enn menigheten. Vi er klar over at det finnes mange eksempler på sjangeroverskridene bookinger og konsept. Vi ønsker bare at flere våger å utfordre seg selv og sitt publikum.

Bør ta større ansvar

Som musikkelskere bør vi alle ta et større ansvar for bredden. Ikke som en tvangstrøye, men fordi det kommer til å berike oss som arrangører, og musikerne og publikummet vårt.

Ingrid Lode, du må for all del ikke fortelle elevene dine at de skal strømlinjeforme seg. Det er folk der ute som kommer til å like musikken. De bare vet det ikke ennå. Vi lover å fortsette med å ta ansvaret.

For Konsertforeninga Havresekken

Eivind Kaasin

Anders N. Moen



I dag, fredag, presenterer Havresekken solo toraderspill, garasjerock, langsom jazz, og hip-hop på Golia Velhus i Oslo. Dette er deres 14. arrangement i Oslo, og på halvannet år har de presentert nærmere 60 artister. I tillegg arrangerer de den sjangerfrie musikkfestivalen Bøgrend Autofest på en nedlagt bensinstasjon i Vinje i Telemark. I høst vant de Ragnarrocktrollet for sin evne til nyskaping. Les mer om foreninga på www.havresekken.no.