Lørdagsopera: Tudor Queens

Velkommen til Lørdagsopera på Gamle Raadhus Scene. Vi lover høy kvalitet og godt humør, høye toner, sorg og drama i beste operastil. Sangerne presenterer selv hva de synger. Det blir kjente og kjære arier og duetter og noen ganger vil det være et tema gjennom forestillingen eller et utdrag fra en opera.

Dørene åpner kl 14.30. Vi anbefaler en tur til Skyggesiden bar før eller etter forestilling. Du kan komme og reservere plass hos oss når dørene åpner kl 14.30 og gå ned til baren igjen og komme opp kl 15.00. Det er dessverre ikke lov å ta med drikke fra Skyggesiden bar og opp til oss.

Dagens program

Velkommen til en Lørdagsopera i skyggen av Tudor-tronen, der fire kvinneskjebner veves sammen i et dødelig spill om kjærlighet, makt og overlevelse.

Det engelske kongehuset Tudor var fylt med ekstrem lidenskap, blodige svik og nådeløs maktkamp. Kong Henry VIII, som regjerte i England fra 1509 til 1547, var en tyrannisk hersker som rystet hele Europa ved å gifte seg seks ganger på sin besatte jakt etter en mannlig arving. Hans turbulente kjærlighetsliv førte til hen-rettelser, religiøs revolusjon og en dyp splittelse i nasjonen.

I dag møter dere ikke de store hærene eller de historiske slagene. Dere møter kvinnehjertets dypeste avgrunn.

Les mer om dronningene helt nederst på siden.

Medvirkende

Sigrid Vetleseter Bøe, sopran

Siv Oda Hagerupsen, mezzosopran

Dorina Komani Haslum, klaver

Konsertserien er støttet av Kulturdirektoratet.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Ca. 50 plasser er allerede reservert av våre Gullmedlemmer som kommer hver lørdag. Les mer om Gullmedlemskap nederst på siden.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Vår dør er rød og har messinghåndtak.

Litt historie

Historien om Lørdagsopera begynte allerede i 2002, da Kulturentusiastene startet operapub på Dockside på Aker Brygge. Konseptet ble raskt populært og utviklet seg gjennom konserter på flere scener i Oslo.

Allerede høsten 2008 hadde Kulturentusiastene innledet et samarbeid med Kristiania Bar & Kafé i Østbanehallen, der Operanachspiel ble etablert som et fast lørdagstilbud. Publikum strømmet til, men det viste seg etter hvert krevende å kombinere konsertene med et travelt utested.

Den 7. januar 2009 ble Opera til folket stiftet som en videreføring av Kulturentusiastene, med et tydelig mål om å gjøre opera tilgjengelig for et bredt publikum.

Våren 2010 ble derfor konseptet videreutviklet til en egen lørdagssatsing i regi av Opera til folket. Ambisjonen var å skape en fast møteplass der publikum kunne oppleve profesjonelle operasangere på nært hold i en uformell og inkluderende atmosfære.

Da serien flyttet til Pigalle på Grønland høsten 2013, fikk den navnet Lørdagsopera. Samme høst overtok Opera til folket driften av Gamle Raadhus Scene, som leies av Kulturetaten i Oslo kommune. Den 6. februar 2014 ble den første Lørdagsopera-konserten arrangert på scenen, der serien fortsatt holder til.

I dag er Lørdagsopera Opera til folkets flaggskip og en av Norges lengstlevende faste operaserier. Hver vår og høst inviteres publikum til ukentlige konserter fra februar til april og fra september til november.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Gullmedlem

Opera til folkets Gullmedlemmer kommer på Lørdagsopera hver lørdag. De har fast plass med navnet sitt på og er blitt en del av operafamilien vår. Kjøper du sesongkort, sparer du en god del penger. Dersom du ikke kan komme en lørdag, kan du sende en venn i ditt sted slik at plassen ikke står tom. Er du interessert i å kjøpe Gullmedlemskap og dermed sesongkort, send oss en mail til gs@operatilfolket.no og vi hjelper deg.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

Om dronningene

Ann Boleyn (Anna Bolena): Skygger over hoffet

Først møter vi fortellingen om den forkastede og den utvalgte. Ann Boleyn, fanget i historiens mest klaustrofobiske mareritt, må se sin verdi redusert til aske fordi hun ikke fødte kong Henry en sønn. Hennes sinn brister i en flukt mot barndommens uskyld, mens venninnen Jane Seymour bærer den tunge børen av å arve både kongens seng og offerets krone. To kvinner fanget av den samme mannens luner.

Mary Stuart (Maria Stuarda): Skygger mellom troner

Deretter trer en duell mellom to dronninger, to kusiner, to uforenlige verdener frem.

Elizabeth Tudor, (datter av kong Henry og Ann Boleyn), maktens ensomme fange, styres av sjalusi og frykt for å miste tronen. Mot henne står Mary Stuart, kalt Mary, Skottlands dronning, den stolte fangen som nekter å la sin sjel knebles. Deres møte er et eksplosivt oppgjør av brennende stolthet, der Marys uforsonlige frihetslengsel besegler hennes skjebne. Hun går til skafottet ikke som et offer, men som en martyr.

For å bringe deg tettere på karakterene, har vi i denne versjonen vevd talt dialog sammen med Donizettis udødelige musikk. Gjennom skuespillet og ordene kommer det menneskelige dramaet frem i lyset. Det gjør historien nær, rå og dypt personlig.

Når teppet går opp, viskes århundrene ut. Tilbake står bare fire kvinner, deres stemmer, og en nådeløs vei mot bøddelens øks.