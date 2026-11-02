Den Norske Tangokvartett

De fire trønderske musikerne i tangokvartetten har spilt sammen i forskjellige tangokostellasjoner siden 2005. De har turnert over hele Norge, samt spilt konserter sammen i Argentina og Spania. I løpet av de siste årene har de også opptrådt ved flere anledninger som solistkvartett sammen med bl.a. Forsvarets Stabsmusikkorps, Luftforsvarets Musikkorps, Sjøforsvarets Musikkorps og Trondheimsolistene. Kvartettens repertoar spenner fra tradisjonell argentinsk tangomusikk til «ny tangomusikk» av komponister som Astor Piazzolla og Håkon Skogstad.

Om utøverne

Åsbjørg Ryeng (f. 1992) kommer fra Trondheim by. Hun valgte i en alder av 10 år å legge fela på hylla til fordel for det eksotiske tangotrekkspillet bandoneón. Siden den gang har Ryeng dyrket sin lidenskap til den argentinske tangomusikken. Åsbjørg har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole i Oslo der hun avsluttet sin mastergrad våren 2019. Hun har vært solist med bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret, Trondheim Symfoniorkester og Trondheimsolistene. Som kammermusiker spiller Åsbjørg i flere av landets ledende tangoband og medvirker på en rekke tangoplater med ensembler som El Muro Tango, Tangueros del Norte, Los Osos Polares, Glød og Cantango.

Håkon Magnar Skogstad (f. 1989) er en prisbelønt norsk pianist og komponist med utdannelse i klassisk piano fra Trondheim, Oslo og New York. Han fullførte sin kunstneriske doktorgrad i 2022. Skogstad har spilt konserter i store deler av Norge, samt i USA, Argentina, Tyskland, Østerrike, Spania og Sverige. Som «tangopianist» har han siden 2005 turnert, samt utgitt en rekke plater både som soloartist og med internasjonalt anerkjente ensembler. Albumet «Visions of Tango» med Skogstad, Atle Sponberg og Trondheimsolistene, inneholder Skogstads selvskrevne «tangopianokonsert» og ble tildelt Spellemann i 2021 i kategorien klassisk. Som komponist har Skogstad arrangert og komponert over 80 verk, derav flere større bestillingsverk.

Ole Herman Schøyen Sjölin (f. 1990) er en ettertraktet kontrabassist fra Trondheim. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole (2009-2013). Sjölin er fast ansatt i Trondheim symfoniorkester og opera, og Trondheimsolistene siden 2013. Han har siden 2003 spilt i flere ulike tangoensembler og vært på flere studieturer i Argentina for å lære av de beste innen sjangeren. Han har turnert over hele verden, samt medvirket på et stort antall plateinnspillinger. Han spiller på en Gaetano Rossi-bass fra Milano, 1846.

Rannveig Ryeng (f. 1988) er en allsidig fiolinist fra Trondheim. Hun har sin utøvende utdannelse fra Norges musikkhøgskole i Oslo. Hun er en aktiv frilansmusiker som de siste årene har jobbet i bl.a. Trondheimsolistene og som konsertmester for Midtnorsk Symfoniorkester. Hun har medvirket på en rekke teaterproduksjoner ved Det Norske Teatret, Christiania Teater, Folketeatret og Trøndelag Teater. I tillegg til dette har Rannveig mange års erfaring innenfor sjangeren argentinsk tango, og er fiolinist i flere prisbelønte tangoensembler, blant annet Tangueros del Norte, Los Osos Polares og Tango Ensillado. Hun spiller i tillegg regelmessig i duo med sin søster Åsbjørg Ryeng. Hun har de siste årene også jobbet som musikkprodusent, og produserte den Spellemann-vinnende plata «Visions of Tango» med Håkon Skogstad og Trondheimsolistene.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo. Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no