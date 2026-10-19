Trygve seim tord gustavsen foto antonio armentano

Ås jazz: Trygve Seim / Tord Gustavsen: «Inner Chorals»

Når

28.01.2027 kl. 19:00

Prisinfo

Fra kr. 350,-

Billetter
Om arrangøren

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

Kulturhuset byr på et variert program med konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året. Her møter publikum både etablerte artister og nye stemmer, i en hyggelig og uformell atmosfære.

Fylke

Akershus

To av Norges mest særegne jazzmusikere møtes når saksofonist Trygve Seim og pianist Tord Gustavsen utforsker Johann Sebastian Bachs koraler gjennom improvisasjon og nye musikalske uttrykk.

Med utgangspunkt i blant annet *Jesu, meine Freude*, *Auf meinen lieben Gott* og *Befiehl du deine Wege* lar duoen Bachs melodier møte inspirasjon fra norsk folkemusikk, gospel, jazz og musikalske tradisjoner fra Midtøsten. Resultatet er et levende samspill mellom det komponerte og det improviserte, der århundregammel musikk får nye uttrykk.

Begge musikerne har markert seg internasjonalt med kritikerroste utgivelser på ECM Records. Sammen skaper de en konsert som forener lyrisk skjønnhet, musikalsk nysgjerrighet og stor uttrykkskraft.

**Konserten er en del av Ås jazz 2027**, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler anerkjente norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter. Festivalen arrangeres 27.–30. januar og presenterer moderne jazz i ulike former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Praktisk informasjon:
Konserten finner sted på scenen i Ås kinoteater, der publikum sitter tett på musikerne. Begrenset antall plasser.

Kulturbaren i foajeen åpner kl. 18.00. Dørene og baren ved scenen åpner kl. 18.30. Konsertstart kl. 19.00.

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