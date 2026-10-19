Ås jazz: Tim Harries – Morten Gran – Terje Evensen

Kulturhuset byr på et variert program med konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året. Her møter publikum både etablerte artister og nye stemmer, i en hyggelig og uformell atmosfære.

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

Tre markante musikere fra Norge og Storbritannia møtes i en ny trio der improvisasjon, rytme og musikalsk utforskning står sentralt.

Den britiske bassisten Tim Harries, saksofonisten Morten Gran og trommeslageren og elektronikamusikeren Terje Evensen har alle lang erfaring med improvisasjonsbasert musikk. Harries og Evensen har samarbeidet gjennom mange år, blant annet i duoen Puul, mens Evensen og Gran har utviklet sitt musikalske samspill gjennom duoen Løvsang.

Nå møtes disse to musikalske forbindelsene for første gang i en trio. Med melodisk bass, utforskende saksofon, dynamisk trommespill og elektronikk skaper de musikk som beveger seg mellom lyriske partier, rytmisk intensitet og åpne lydlandskaper.

Her finnes ingen fast oppskrift. Musikken utvikles gjennom lytting, samspill og improvisasjon – og hver konsert blir en opplevelse som bare kan oppstå der og da.

En del av Ås jazz 2027

Konserten inngår i Ås jazz, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter.

Festivalen arrangeres 27.–30. januar 2027 og presenterer jazz i mange former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Praktisk informasjon:

Konserten finner sted på scenen i Ås kinoteater, der publikum sitter tett på musikerne. Begrenset antall plasser.

Kulturbaren i foajeen åpner kl. 18.00. Dørene og baren ved scenen åpner kl. 18.30. Konsertstart kl. 19.00.