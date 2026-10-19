Jazz Concert Collage Flyer (1)

Ås jazz: Tim Harries – Morten Gran – Terje Evensen

Når

29.01.2027 kl. 19:00

Prisinfo

Fra kr. 340,-

Billetter
Om arrangøren

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

Kulturhuset byr på et variert program med konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året. Her møter publikum både etablerte artister og nye stemmer, i en hyggelig og uformell atmosfære.

Fylke

Akershus

Tre markante musikere fra Norge og Storbritannia møtes i en ny trio der improvisasjon, rytme og musikalsk utforskning står sentralt.

Den britiske bassisten Tim Harries, saksofonisten Morten Gran og trommeslageren og elektronikamusikeren Terje Evensen har alle lang erfaring med improvisasjonsbasert musikk. Harries og Evensen har samarbeidet gjennom mange år, blant annet i duoen Puul, mens Evensen og Gran har utviklet sitt musikalske samspill gjennom duoen Løvsang.

Nå møtes disse to musikalske forbindelsene for første gang i en trio. Med melodisk bass, utforskende saksofon, dynamisk trommespill og elektronikk skaper de musikk som beveger seg mellom lyriske partier, rytmisk intensitet og åpne lydlandskaper.

Her finnes ingen fast oppskrift. Musikken utvikles gjennom lytting, samspill og improvisasjon – og hver konsert blir en opplevelse som bare kan oppstå der og da.

En del av Ås jazz 2027
Konserten inngår i Ås jazz, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter.

Festivalen arrangeres 27.–30. januar 2027 og presenterer jazz i mange former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Praktisk informasjon:
Konserten finner sted på scenen i Ås kinoteater, der publikum sitter tett på musikerne. Begrenset antall plasser.

Kulturbaren i foajeen åpner kl. 18.00. Dørene og baren ved scenen åpner kl. 18.30. Konsertstart kl. 19.00.

Ledige stillinger

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger