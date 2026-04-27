Adrian Younge (Jazz Is Dead) + supp: Norsk SP-Forum

Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Adrian Younge, medgrunnlegger av plateselskapet Jazz Is Dead sammen med Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest), inntar scenen på Melahuset lørdag 11. juli.

Når: Lørdag 11. juli

Dørene åpner kl. 20

ID: 18+

Billetter: 150,- i salg via Universe

Adrian Younge har samarbeidet med artister som Ghostface Killah, Kendrick Lamar, Roy Ayers, Azymuth, Tony Allen og Lonnie Liston Smith. I tillegg til selskapet Jazz Is Dead, driver han også plateselskapet Linear Labs, og har gjennom en lang karriere gitt ut både filmmusikk og soloalbum som forener alt fra soul, funk og hophop til cinematisk jazz.

Til Melahuset kommer Adrian Younge med sitt nyeste album Younge og sitt nye liveensemble bestående av fem personer, som har garantert oss en konsert som visker ut grensene mellom kosmisk soul, hypnotisk jazz og psykedelika. Dette blir en altoppslukende opplevelse drevet av rå trommebreaks, fuzzgitar, sjeldne analoge synthesizere og stemningsskapende vokal.

Ledet av Younge og soulsangeren Loren Oden og med musikk fra hele Younges katalog, inkludert fra hans nye album Younge, beveger ensemblet seg som en enkelt organisme og smelter sammen improvisasjon og progressiv jazz til et mørk, filmatisk altoppslukende sett – en hallusinatorisk opplevelse der kosmisk soul utvider seg, kolliderer og trekker publikum dypt inn i en delt nattlig drøm.