Årets læringshelt

Publisert
23.10.2013
Skrevet av
- Red.

Sanger og pedagog Ragnhild Bye Lütken er årets læringshelt.

Lütken mottok prisen som utdeles av Voksenopplæringsforbundet i Oslo ved et arrangement på Deichmanske bibliotek i ettermiddag.

Begrunnelsen for tildelingen er som følger:

Ragnhild Bye Lütken er utdannet sanger og var i gang med utdanning som pedagog ved Norges musikkhøgskole da hun ble rammet av hjerneslag i 2008. Dette medførte afasi og motoriske vansker. Etter en lang vei med opptrening av tale- og syngeevnen, fullførte hun PPU-utdannelsen i 2012, og arbeider nå både som lærer og solistsanger igjen.

Ragnhild bidrar til å inspirere andre ved å vise at det er mulig å gå videre med utdanning og få en jobb selv om man får en alvorlig sykdom eller skade. Hun har funnet andre, alternative måter/metoder å fungere på. Hun har kommet seg videre, og ikke latt seg knekke av de alvorlige konsekvensene hjerneslaget hadde. Hun har stått på veldig selv, søkt råd der det trengs og ikke gitt opp. Derfor mottar hun Årets læringsheltpris 2013.

