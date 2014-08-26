128 nye kulturskolelærere i streik

Publisert
26.08.2014
Skrevet av
- Red.

MFO trapper opp streiken ytterligere etter helgens forhandlinger med KS.

Mandag 1. september tas nye 128 medlemmer ut i streik, og totalt 174 MFO-medlemmer vil dermed streike.

Striden står om lærernes tilstedeværelse. KS står fremdeles på kravet om å øke mengden tid man kan pålegge lærerne å være tilstede på arbeidsplassen, og har ikke akseptert et forslag fra motparten om å videreføres dagens avtale samtidig som det nedsettes en partssammensatt gruppe med mandat om å jobbe for et bedre samarbeid mellom lærerne og skoleeierne.

I følge MFO-leder Hans Ole Rian kan man pr i dag pålegge 29 timer tilstedeværelse i videregående skole, 31 timer i ungdomsskolen og 33 timer i barneskolen. KS krever å utvide dette med omtrent en time i uka.

Dette er tall som samsvarer med praksis i Danmark, mens Finland har ifølge forbundet pålagt tilstedeværelse 13-21 timer i uka.

Red. anm: Streiken ble avblåst 1. sept, da partene kom til enighet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

