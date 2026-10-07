– De stjeler 30 studieplasser fra musikk

Universitetet i Sør-Øst Norge skal samle – og vil utdanne flere – vernepleiere og datavitere. Et opprør blant humanistiske lærerkrefter er på gang for å bevare musikkstudiene.

30 studieplasser i Vestfold og Telemark er foreslått å tas fra musikkutdanninger og overføres til vernepleie, informatikk og datavitenskap, i Buskerud.

«I forbindelse med årets porteføljebehandling har rektor besluttet å omfordele 45 studieplasser fra HIU til andre fakulteter i forbindelse med økt satsing ved campus Drammen. Studieplassene skal hentes fra årsstudiet i musikk, kultur og mangfold (Vestfold), og årsstudiet i blues og americana (Notodden)».

Slik står det i sakspapirene til fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Khrono omtaler samlokaliseringa som kan utradere 30 studieplasser for musikk.

Saken skal behandles 8. oktober, og har skapt sterke reaksjoner, skriver Khrono.

Hvorfor må musikk og de praktisk-estetiske fagene legges ned for å opprette helse og teknologi?

– Det er påfallende at vi har en rektor som ikke vil stille til debatt, sier professor Kjetil Klette Bøhler til Khrono.

Høgskolen var blant skolene som ble slått sammen til USN. Tidligere rektor der, Ingeborg Tveter Thoresen maner nå til kamp for plassene på epost til Ballade:

– Et vedtak står til et nytt blir fattet! Vi som agerer vil avdekke hvem som styrer ved USN og hvordan det styres!

Hun mener styret lar nåværende rektor overkjøre et kompetent fagmiljø og raserer gode studietilbud for lærere og kulturarbeidere.

– Slik utarmer hun kompetanse og kompetansebygging for skole og det øvrige kulturtilbudet på vestsiden av Oslofjorden!

I et debattinnlegg i Tønsbergs Blad skriver Thoresen: «Med et pennestrøk raserer rektor studietilbud drevet av et høykompetent og vitalt undervisnings- og forskningsmiljø innenfor humaniora og kultursektoren her.»

Ballade har kontaktet rektor Pia Bing-Johnssen, som via universitetets kommunikasjonsavdeling skriver at hun mener at påstandene fra Tveter Thoresen faller på sin egen urimelighet. Hun ønsker ikke å kommentere.

– Staten vil satse på helse og teknologi

Viserektor for utdanning Stephan Hamberg skriver i en e-post til Khrono at USN er finansiert av offentlige midler, og at med dem følger tydelige signaler fra nasjonale myndigheter om å øke kapasiteten innen blant annet helse og teknologi.

– Det er en del av bakgrunnen for de prioriteringene vi nå gjør, skriver han.

— Vi kan leve med et nullopptak. Det kan til og med noen ganger være fornuftig. Men det er en ekstremt sterk endring at rektor så bestemmer seg for å omfordele studieplasser, sier Bøhler, som er professor i musikkvitenskap.

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I sommer skrev Khrono at USN-ledelsen ønsker 1500 flere studenter til Drammen. I dag er det vel 3700 studenter der, og tallet skal altså helst passere 5200 innen 2032.

— Det er en katastrofe dersom 1500 studieplasser blir tatt fra humaniora, kulturfag, musikk og de praktisk estetiske fagene. Nå stjeler de tretti studieplasser fra musikk, sier Bøhler.

I et debattinnlegg i Khrono, som han har skrevet sammen med 15 andre, stiller Bøhler flere spørsmål som de oppfordrer universitetsstyret til å se på før vedtak fattes: Skal universitetene ensidig dimensjoneres etter teknokratiske svingninger? Vil USN ivareta humanistiske fag og dannelsesoppgaven gjennom å ivareta de praktisk- estetiske fagene og kulturelt mangfold — også innenfor omsorgs- og helseområdet? Og hvorfor må musikk og de praktisk-estetiske fagene legges ned for å opprette helse og teknologi?

— I en tid da musikkfagene sliter har Musikk, kultur og mangfold hatt relativt gode søkertall de tre årene studiet har eksistert; 19 søkere i 2024, 29 søkere i 2025, og 16 søkere i 2026.

Han sier at i år ble det også mulig å ta musikkfag som enkeltemnestudent for søkere fra andre fag, og det resulterte i fire nye studenter i ett fag.