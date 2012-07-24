Storås reddet

24.07.2012
- Red.

Solgte nok billetter til å gjennomføre.

Storåsfestivalen har ligget dårlig an en stund, men nå skriver Adressa at festivalen er reddet.

Styreleder Bjørn Steinar Kirkholt forteller til avsien at salget av festivalpass nå har skaffet dem nok inntekter til å ordne de økonomiske forpliktelsene i forkant av arrangementet.

— Nå er vi kjempepositive. Værmeldingen ser bra ut, og alt ligger til rette for at det skal bli en flott festival, sier han.

Styret har måttet justere sine økonomiske disposisjoner for å få budsjettkabalen til å gå opp.

— Men dette er ingenting som berører publikum eller arrangementet, lover Kirkholt.

