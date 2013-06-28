Sammen mot dødsstraff

Publisert
28.06.2013
Skrevet av
- Red.

Amnesty og Norsk Rockforbund har gått sammen om kampanjen «Mennesker og musikk er best levende!».

Kampanjen ble sparket i gang på Bergenfest og Norwegian Wood 13. juni, og går for fullt gjennom sommeren på en rekke av landets festivaler.

Meningen er at arrangører, musikere, dansere og folk flest til å gå sammen for å ta avstand fra dødsstraff — med musikk som samlingspunkt.

I prosjektet Keep the beat alive er målet at så mange som mulig skal bidra til å holde i gang en beat. Beaten, som er basert på en hjerterytme, er laget av Jarle Bernhoft, som har satt den i gang med en gitar- og vokalintro. Team me og Bertine Zetlitz er blant dem som har bragt beaten videre, og det er nå opp til publikum å holde den i live.

For å være med på kampanjen kan man lage en liten videosnutt på Vine eller ta et bilde med Instagram, og bruke #keepthebeatalive. Hvert bidrag vil automatisk legge seg oppå beaten og føye seg inn i rekken på http://www.keepthebeatalive.no og dermed forlenge beaten.

Norwegian Wood, Hovefestivalen, Kongsberg Jazzfestival, Vinjerock, Sommerfesten på Giske, Pstereo og Parkenfestivalen besøk av Amnesty og Norsk Rockforbund.

I tillegg oppfordres alle andre festivaler og helårarsarrangører til å ta del i kampanjen.

