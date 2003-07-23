Respect! – Norsk film goes Jamaica

Filmen «One Love», som har verdenspremière på filmfestivalen i Haugesund i august er noe så sjeldent som en norsk film fra Jamaica. Sprekkfull av musikk, drama og rastamystikk. Og Alex Rosén i en liten birolle! Ballade var på pressevisningen og kan her gi en liten smakebit på en musikkspekket film som kommer på norsk kino i løpet av oktober.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Det mest iøynefallende med «One Love» er at den på tross av at den er norskprodusert ikke har en norsk skuespiller med (bortsett fra Rosèns lille opptreden) og det mest iørefallende er musikken. Filmen er spekket med reggae, og den bæres i stor grad av at det er de to hovedrolleinnehaverne, Ky-mani Marley (ja, sønn av han-du-vet) og Cherine Anderson som begge faktisk spiller og synger. Filmens soundtrack er med andre bygget opp rundt faktiske musikere, noe som må regnes som en sjeldenhet.

Musikken bidrar dermed i stor grad til å skape en autentisk ramme rundt filmen. I filmen blir det veldig tydelig hvordan musikken spiller en avgjørende rolle – den har stor betydning for både rastakulturen så vel som pinsemenigheten – både som kulturell markør og som identitetsskaper. Til å være en norsk film er «norskheten» som sagt meget nedtonet, men på produksjonssiden har det norske bidraget vært avgjørende for filmens tilblivelse, blir vi fortalt av Siri Rutlin i Exposed Film Productions (for øvrig samme lag som stod bak «Alt om min far» og «7. himmel» (se for øvrig Knut Steens interview her i Ballade med Kaada i sammenheng med hans filmmusikk til sistnevnte film).

Ellers kan det røpes at hovedplottet er en tilsynelatende umulig kjærlighet mellom rastafarien Kassa og pastordatteren Serena. Men om kjærligheten kommer til å overvinne alt, det kan vi ikke røpe her…

Om sitt eget virke skriver Exposed Film Produstions følgende:

— Selskapet ble opprettet av Bjørn Eivind Aarskog i 1995. Selskapets formål er å produsere innovative, følelsesladede og tankeutfordrende drama og dokumentarer, trofaste mot regissørens personlige visjon. Selskapet vurderer hver film etter artistisk innhold, ikke finansiell verdi, og manusforfatter og regissør etter styrke i visjon. Filmene skal være lokalt baserte men med et universelt tema om menneskets psykologi. Formålet er å produsere og co-produsere filmer med mening, filmer som kanskje ikke appellerer til alle, men filmer som vil være favoritter i en samling i mange år framover.

One Love har verdenspremiere under den internasjonale filmfestivalen i Haugesund i august, og Marley & Anderson skal fremføre filmens temasang under årets Amanda-utdeling. Den norske kinopremieren ser ut til å bli 10.oktober – og filmen vil da åpne filmfestivalen Film fra Sør. Ballade vil i August bringe interviewer av filmens produsenter og skuespillere som et ledd i vår satsning på filmmusikk.