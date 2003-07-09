Rock´n´roll i eksotiske omgivelser

Hvis man er lei av å følge stimen nedover til de store overfylte gjørmebefengte festivalene, så byr Nord-Norge på en meget spesiell opplevelse iår: Træna-festivalen 10 -13. juli, med undertittelen «Siste skanse før Island», kan være et alternativ for folk med reisefot på utkikk etter en andeledes festival. Blant trekkplastrene finner vi blant annet DumDum Boys, Vidar Busk og Bendik Hofseth. Se ellers opp for småbåtkonvoien!

Av Kyrre Tromm Lindvig

I vår noget Oslo-fokuserte redaksjon måtte det slåes opp i kart og diverse andre navigasjonsmedier for å i det hele tatt finne Træna. Mne la ikke våre manglende kunnskaper om norsk geografi skremme noen fra å besøke dette lille øyværet oppe i nord. Midt i havgapet jobbes det nå hardt med forberedelsene: To semitrailere fylt med et lydanlegg på 100 000 W fraktes utover, campingområde gjøres i stand, griller sveises sammen, stoler og benker snekres og øya gjør seg klar til invasjon fra et feststemt publikum.

Arrangørene er meget fornøyde med å kunne presentere et meget variert program. I tillegg til de ovenevnte artistene kommer også Paal Flaata fra Midnight Choir, Arnt Fredrik Hansen, lofotgrytas hip-hop gangstere JFK, den danske banjospilleren Stine Bach Ruttel, hip-hop kollektivet Lokal Stamme, kunstnerkollektivet Moist, joikeren Lawra Somby, og vi loves også at skuespiller og tidligere kulturminster Ellen Horn vil sette sitt preg på årets festival.

Sistenevnte vil lese Sigrid Undset i Træna Kirke med akkompagnement av av Bendik Hofseth. Ellen Horn kjenner forfatteren Undset godt gjennom sin turné med monologen «Sigrid Undset» i regi av Riksteatret.

En annen ting som ytterligere understreker Trænafestivalens særpreg er at den er spesielt tilrettelagt for båtfolk. Fra arrangørhold fremholdes det at man har lagt sterkt vekt på å muliggjøre et maritimt oppmøte – Vi har fine fasiliteter og står klare til å ta i mot alle som vil ta turen på egen kjøl. Trænfjorden har (noe ufortjent) fått rykte på seg å være en utfordring å krysse på grunn av Atlanterhavet som står rett inn i mot. Mange vegrer seg for å legge ut på den siste biten ut mot Træna. Vi mener at de som ikke har tatt turen har gått glipp av noe, derfor har vi bestemt oss for å hjelpe dere med å gi den ekstra tryggheten som en konvoi ledet av en av redningsselskapets skøyter gir. Vi har inngått en avtale med redningsselskapet og RS Ruth Oppsahl som vil lede en konvoi for alle som vil utover festivalhelgen, avslutter arrangørene.

Konvoien starter fra Lovund fredag 11. juli og lørdag 12. juli kl. 1200 og returnerer fra Træna søndag 13. juli kl. 1500.