Live-konsert på Freetrax

Freetrax kan lørdag 11. november presentere en liten nettbegivenhet: Fra klokken 22.00 vil musikk-nettstedet overføre Bertine Zetlitz’ og Ephemeras konserter i lyd og bilde direkte fra Rockefeller i Oslo.

Bergenstrioen Ephemera er de første på scenen, og en time senere er turen kommet til Bertine og hennes band.

Dette innebærer et helt nytt tilbud for nettbrukerne, idet denne såkalte webcasten er den aller første i en serie konserter som skal overføres av Freetrax. Freetrax’ hovedtilbud har til nå vært å tilby streaming og nedlasting av musikk over sine nettsider. Gjennom overføringer på nettet vil Freetrax tilby sine musikkinteresserte brukere muligheten til å oppleve konserter både i direkteoverføring og i ettertid fra et konsertarkiv. Sendingene overføres i forskjellige kvalitetsformater, slik at den kan tilpasses den enkeltes internett-forbindelse: Selv de med relativt langsomme modemer skal kunne ha glede av denne webcasten.

— Forretningsideen vår er grovt sett å tilby musikk i både streamede og nedlastbare utgaver, forteller Geir Bjørhovde i norskeide Freetrax. – Vi tilbyr lovlige musikkfiler av norske og utenlandske artister, mens artistene selv bestemmer hva prisen skal ligge på. Mye av materialet vi disponerer er gratis for alle, men vi ønsker på sikt å oppdra folk til å skjønne hvilke fantastiske muligheter som ligger i det å kjøpe musikk fra nettet. Det blir antagelig spesielt attraktivt når bredbånd-oppkoblinger blir mer allment tilgjengelig.

Freetrax.com startet offisielt 1. september ifjor, og har altså nylig kunnet feire sitt ettårsjubileum. «Vi begynner å bli gamle og etablerte», ler Bjørhovde, og kan ellers fortelle at Freetrax i dag kan tilby lydspor fra rundt sekshundre forskjellige artister – innefor de fleste kategorier av musikk. Til sammen finner du nærmere tretusen låter og musikkstykker hos det kommersielt drevne nettstedet.

— Vi jobber både med den etablerte platebransjen, og med helt ferske artister. Det er mye bra blant det som sendes inn til oss av uetablerte krefter, og ofte kan vi være med på å gi nye artister et løft fremover. De store plateselskapene her hjemme har nok et litt blandet syn på oss: på den ene siden ser de Freetrax som en interessant samarbeidspartner, men også som en konkurrent. Det har likevel ikke hindret oss i å gjøre spennende fokus også på svært så etablerte artister, der vi har kunne samarbeide positivt med både managere og selskaper. De fleste begynner å innse det store promotion-potensialet som ligger i steder som Freetrax, men generelt er de norske avdelingene av de store, internasjonale plateselskapene ganske redde for å gjøre noe overilet i forhold til nettet.

Bjørhovde forteller at det ligger adskillige timer med forberedelser bak den direkteoverførte konserten med Bertine Zetlitz og Ephemera.

— Det har vært et langt lerret å bleke, ja. Det har vært mange mennesker å forholde seg til – både plateselskap, management, konsertsted og så videre. Vi samarbeider med NRK P1 på lydsiden, fordi de også skal sende konserten, men det er bare hos oss at folk får både lyd og bilde.

Konserten direktesendes fra nettadressen www.freetrax.com, og vil alt på mandag legges i et arkiv med høyere bilde- og lydkvalitet enn under direkteoverføringen. Freetrax håper at dette bare er starten på en hel serie med nett-overførte konserter.

— Bertine Zetlitz er en bra artist for oss å starte med, fordi det skjer mye rundt henne. Vi vil nok i første omgang konsentrere oss om pop- og rock-konserter, men ellers vil vi rett og slett plukke artister som vi tror folk vil ha interesse av å se live. Vi kommer til å evaluere erfaringene fra lørdagens dobbeltkonsert ganske grundig, og ser deretter an hvor raskt vi kan komme i gang med nye live-sendinger.