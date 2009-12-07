Fra avantgarde-arkivet

Henie Onstad restarter Prisma og har åpnet et arkivbasert mediatek. I dag slippes tre album fra museets mangfoldige musikalske program som startet i 1968.

Siden åpningen i 1968 har Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden utenfor Oslo hatt et musikkprogram som har presentert ”cutting edge”-artister og komponister fra inn- og utland.

Senteret har også hatt sin egen plateetikett som ble kalt Prisma.

Framsynt nok har kunstsenteret dokumentert og arkivert hver eneste lyd og vink og dertilhørende informasjonsmateriell som har blitt produsert innenfor husets vegger.

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 har Henie Onstad ved hjelp av Norsk Kulturråd digitalisert sitt musikkarkiv. Arkivet består av materiale fra 800 arrangementer. Dette er nå tilgjengelig i et nyopprettet mediatek, som består av tre stasjonære Mac-datamaskiner. Her kan man lytte seg gjennom digitale versjoner av det som har blitt presentert på senteret, inkludert informasjonsmaterialet, siden 1968. I dette ligger også presseomtaler, noe som skulle borge for at det ligger virkelig til rette for fordypning.

Det betyr at man blant annet kan oppleve Kjartan Slettemark, Arne Nordheim, Jan Garbarek, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Soft Machine og Per Inge Bjørlo i fullt firsprang på sine respektivet tilmålte tidspunkt i historien.

— I mediateket kan man høre ting som vi ikke får gitt ut på CD grunnet rettighetsproblematikk. Det er mye som vises fram for første gang, sier musikkansvarlig Lasse Marhaug ved Henie Onstad.

I dag slippes også tre album fra senterets musikkarkiv på CD. Albumet ”Music for Tinguely” er et resultat av bestillingsverk av Ingar Zach og Andreas Meland til Jean Tinguely-utstillingen The future as we know it i 2009. Musikken ble framført under vignetten Høvikodden Live som er en pågående konsert og performance-serie på Henie Onstad.

Multimediaverket NOVA av Kåre Kolberg, som ble vist på senteret i august 1972, slippes også i dag. Disse to utgivelsene slippes på Prisma og markerer dermed at kunstsenterets ”plateselskap” nå er oppe og går igjen.

#gallery-3 {

margin: auto;

}

#gallery-3 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-3 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-3 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Foto fra utstillingen NOVA på Henie Onstad Kunstsenter. (Foto: ukjent)

Prisma Records vil utelukkende gi ut musikk fra senterets arkiver og Høvikodden Live. Tidligere har Prisma gitt ut plateinnspilliner av Svein Finnerud Trio. Etter ”NOVA” og ”Music for Tinguely” står lydkunstner Stian Skagen for tur. I februar 2010 skal John Cage-opptak fra hans besøk i 1982 ut på CD under Prisma-etiketten.

— Det ligger mange potensielle utgivelser og venter på oss. Vi har tanker og ideer rundt et bokssett om elektronisk musikk og nyere konserter, blant annet fra i år. Det er fremdeles litt i det blå, og det blir farlig å nevne titler hvis det ikke blir noe av, sier Marhaug, som mener det er fantastisk hvordan ting har blitt katalogisert og tatt vare på opp gjennom de siste 40-årene.

I dag slippes også en etterlengtet dobbelt CD med materiale fra det britiske bandet Soft Machines konsert på senteret i 1971. Det slippes ikke på Prisma men på Reel Recordings. En vinylversjon kommer på norske Smalltown Supersound.

— Man skulle ikke trodd at konserten var tatt opp på en båndmaskin i 1971. Kvaliteten er virkelig strålende, mener Marhaug.