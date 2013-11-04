Populærmusikk

Dsign Music med vinnerlåt

Publisert
04.11.2013
Skrevet av
- Red.

Denne helgen vant jentegruppa Girls’ Generation pris under YouTube Awards med låta I Got A Boy, signert bl.a. Anne Judith Wik fra Dsign Music i Trondheim.

Den koreanske jentegruppa Girls’ Generation vant klassen for “Video of the year” i konkurranse mot artister som Lady Gaga, Justin Bieber, Demi Lovato, Miley Cyrus og flere.

Vinnerlåten er skrevet av Anne Judith Wik fra Dsign Music i Trondheim i samarbeid med Will Simms og Sarah Lundback Bell.

Låten «I Got A Boy» ble utgitt 1. januar 2013 og videoen har til nå blitt sett over 70 millioner ganger på YouTube. Singelen er blitt en av de største hitlåtene i det asiatiske markedet i 2013 og har solgt over 1,2 millioner eksemplarer. Samme låt har også vært #1 på Billboard listene i USA tidligere i år.

Se også artikler i LA TImes og Billboard.

Flere saker

Stian Westerhus

Med studioet som bærbart instrument

Med temaet «improvisasjon i studio» inviterte Norges musikkhøgskole til On the Edge. Gitarist Stian Westerhus har nytta teknologien til å...

Regjeringen.no om innreise for utlendinger

Musikere stoppet på grensa – internasjonale koronapass avvises i Norge

Jazzmusiker Ron Carter stoppet på grensa inn i Norge. Cosmopolite scene krever at innreiseregler for musikere endres.

Röyksopp

Langs kjedelige stier med Röyksopp

Duoen så og si fant opp den norske elektropopsuksessen. Jeg håpet at Röyksopp skulle gi meg noe nytt, når de...