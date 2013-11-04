Dsign Music med vinnerlåt

Denne helgen vant jentegruppa Girls’ Generation pris under YouTube Awards med låta I Got A Boy, signert bl.a. Anne Judith Wik fra Dsign Music i Trondheim.

Den koreanske jentegruppa Girls’ Generation vant klassen for “Video of the year” i konkurranse mot artister som Lady Gaga, Justin Bieber, Demi Lovato, Miley Cyrus og flere.

Vinnerlåten er skrevet av Anne Judith Wik fra Dsign Music i Trondheim i samarbeid med Will Simms og Sarah Lundback Bell.

Låten «I Got A Boy» ble utgitt 1. januar 2013 og videoen har til nå blitt sett over 70 millioner ganger på YouTube. Singelen er blitt en av de største hitlåtene i det asiatiske markedet i 2013 og har solgt over 1,2 millioner eksemplarer. Samme låt har også vært #1 på Billboard listene i USA tidligere i år.

