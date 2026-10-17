Oslo Mela: Kulturbyråden raserer et gratistilbud for barn og unge med et skuldertrekk

Kulturbyråden i Oslo ignorerer fagfolks anbefalinger og setter kulturaktører opp mot hverandre når han prøver å forsvare at noen få kuttes stort.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner. Innlegget ble først publisert i Avisa Oslo 15. oktober 2026.

Av Ashley Shiri, daglig leder Oslo Mela og Tonje F. Lacher, kommunikasjonsleder Oslo Mela

Oslo Mela er en gratis og alkoholfri festival som i 25 år har samlet folk på tvers av alder, bakgrunn og økonomi til en tre dagers folkefest på Rådhusplassen i Oslo.

I snitt har vi 80 000 besøkende og byr på et kunstnerisk program som særlig retter seg mot barn, ungdom og familier. Festivalen begynte som et ønske om å gi innvandrere i Norge muligheten til å vise frem sin kunst og kultur, og har i dag vokst seg til en viktig møteplass som samler musikk, mat og mennesker fra hele verden og byen, men et dramatisk kuttforslag fra kulturbyråd Mehmet Kaan Inan (H) setter festivalens fremtid på spill.

Den 23. september presenterte byrådet i Oslo sitt budsjettforslag for 2027 og der kunne vi lese om flere kuttforslag; fra eiendomsskatt til kutt i bydelene og et kutt til gratisfestivalen Oslo Mela på 1,5 millioner kroner.

Sistnevnte kutt foreslås til tross for at kulturetaten anbefaler å videreføre tilskuddet på samme nivå som før. Å motta offentlig tilskudd er hverken en rettighet eller en garanti, men når det kuttes 30 prosent uten forvarsel må det lov å spørre hvorfor og å forvente å få et godt svar, men det har visst vært for mye å be om.

Når kulturbyråd Mehmet Kaan Inan blir bedt om å svare om kuttet til Oslo Mela, kommer han med intetsigende forklaringer om at noen må kuttes for at tilskuddsmottakere som Oslo Nye, korps og tiltak for barn og unge skal få økt støtte og at dette er vanlig politikk.

Vi skjønner selvsagt at politikk er prioriteringer, at noen får mindre og andre får mer, men har Kaan Inan virkelig ikke bedre argumenter enn å sette oss opp mot andre kulturaktører? Og hvorfor forsvarer han kuttet i et etablert og populært gratistilbud for barn, ungdom og familier med at pengene nå skal gå til tiltak for barn og unge. Vet kulturbyråden i det hele tatt hva det er vi gjør, og for hvem?

Som kulturaktør heier vi på alle andre som jobber med kultur, og som dermed bidrar til å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i.

I år har kulturbyråden til og med kunne skryte av en liten økning i kulturbudsjettet og kanskje er det derfor vi lurer på hvorfor det kuttes kraftig hos noen få aktører som Oslo Fringe, som kanskje må avlyse neste års festival hvis kuttforslaget blir stående, og Oslo Mela. Ikke minst lurer vi på hvorfor kulturbyråden ikke lytter til erfarne fagfolks vurdering og anbefaling?

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Det foreslåtte kuttet setter Oslo Melas framtid i fare som en populær festival og samlende møteplass. Vi når et publikum som ingen andre i denne byen når ut til og med et tilbud som eksisterer takket være mer enn 25 år med målrettet jobbing og forutsigbar støtte fra stat og kommune.

Ønsker kulturbyråden virkelig å gå inn i historien som han som la ned et gratis og alkoholfritt kulturtilbud for hele familien? I så fall blir han både oss og vårt publikum svar skyldig.