Fra Mela 2025 Miss Pooja

Bilde fra Oslo Mela i 2025, da Miss Pooja opptrådte på festivalen med de norske danserne i Punjabi Vikings. (Foto: Roar Vestad)

InnleggPolitikk & debatt

Oslo Mela: Kulturbyråden raserer et gratistilbud for barn og unge med et skuldertrekk

Publisert
17.10.2026 08:00

Kulturbyråden i Oslo ignorerer fagfolks anbefalinger og setter kulturaktører opp mot hverandre når han prøver å forsvare at noen få kuttes stort.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner. Innlegget ble først publisert i Avisa Oslo 15. oktober 2026.

Av Ashley Shiri, daglig leder Oslo Mela og Tonje F. Lacher, kommunikasjonsleder Oslo Mela

Ashley Shiri foto David Brandt 1024x683 28471afa9d

Ashley Shiri er daglig leder og festivalsjef for Oslo Mela (Melafestivalen). (Foto: David Brandt)

Oslo Mela er en gratis og alkoholfri festival som i 25 år har samlet folk på tvers av alder, bakgrunn og økonomi til en tre dagers folkefest på Rådhusplassen i Oslo.

I snitt har vi 80 000 besøkende og byr på et kunstnerisk program som særlig retter seg mot barn, ungdom og familier. Festivalen begynte som et ønske om å gi innvandrere i Norge muligheten til å vise frem sin kunst og kultur, og har i dag vokst seg til en viktig møteplass som samler musikk, mat og mennesker fra hele verden og byen, men et dramatisk kuttforslag fra kulturbyråd Mehmet Kaan Inan (H) setter festivalens fremtid på spill.

Den 23. september presenterte byrådet i Oslo sitt budsjettforslag for 2027 og der kunne vi lese om flere kuttforslag; fra eiendomsskatt til kutt i bydelene og et kutt til gratisfestivalen Oslo Mela på 1,5 millioner kroner.

Sistnevnte kutt foreslås til tross for at kulturetaten anbefaler å videreføre tilskuddet på samme nivå som før. Å motta offentlig tilskudd er hverken en rettighet eller en garanti, men når det kuttes 30 prosent uten forvarsel må det lov å spørre hvorfor og å forvente å få et godt svar, men det har visst vært for mye å be om.

Når kulturbyråd Mehmet Kaan Inan blir bedt om å svare om kuttet til Oslo Mela, kommer han med intetsigende forklaringer om at noen må kuttes for at tilskuddsmottakere som Oslo Nye, korps og tiltak for barn og unge skal få økt støtte og at dette er vanlig politikk.

Vi skjønner selvsagt at politikk er prioriteringer, at noen får mindre og andre får mer, men har Kaan Inan virkelig ikke bedre argumenter enn å sette oss opp mot andre kulturaktører? Og hvorfor forsvarer han kuttet i et etablert og populært gratistilbud for barn, ungdom og familier med at pengene nå skal gå til tiltak for barn og unge. Vet kulturbyråden i det hele tatt hva det er vi gjør, og for hvem?

Som kulturaktør heier vi på alle andre som jobber med kultur, og som dermed bidrar til å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i.

I år har kulturbyråden til og med kunne skryte av en liten økning i kulturbudsjettet og kanskje er det derfor vi lurer på hvorfor det kuttes kraftig hos noen få aktører som Oslo Fringe, som kanskje må avlyse neste års festival hvis kuttforslaget blir stående, og Oslo Mela. Ikke minst lurer vi på hvorfor kulturbyråden ikke lytter til erfarne fagfolks vurdering og anbefaling?

Ledige stillinger

TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Talent Norge

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Oslo | 18/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Troms fylkeskommune

Folkemusiker

Troms | 19/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger

Det foreslåtte kuttet setter Oslo Melas framtid i fare som en populær festival og samlende møteplass. Vi når et publikum som ingen andre i denne byen når ut til og med et tilbud som eksisterer takket være mer enn 25 år med målrettet jobbing og forutsigbar støtte fra stat og kommune.

Ønsker kulturbyråden virkelig å gå inn i historien som han som la ned et gratis og alkoholfritt kulturtilbud for hele familien? I så fall blir han både oss og vårt publikum svar skyldig.

Ashley ShirimelaMela-festivalenOslo Mela

Ledige stillinger

TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Talent Norge

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Oslo | 18/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Troms fylkeskommune

Folkemusiker

Troms | 19/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

F1rstman Moustapha Mouhamed

Melafestivalen trist og sjokkert over kutt

Store kutt for gratisfestivalen hvis oslobyrådet får sine forslag igjennom.

Selv med trange budsjetter og manglende politisk fornyelse, er det ett element som holder festivalsjefen motivert: publikums eierskap.

Melafestivalens nye sjef

Nå har Ashley Shiri tatt over som ny festivalsjef for Oslo Mela.

– I en verden hvor grensene blir trukket hardere opp, er Mela med på å åpne dem igjen

Ingen vet helt hva som kommer til å skje, og det er hele poenget. Når Rohini Sahajpal møter musikere fra...

Det nigerianske rockebandet Etran de L'Aïr er blant de 20 artistene som spiller under årets Mela.

– Mela er jo ganske annerledes enn andre festivaler

De booker verdensstjerner, artister med millioner av strømminger – og selv Beyoncés produsent står på plakaten. Likevel går festivalen under...

DSC7988

Feirer Mr. Mela – Khalid Salimi 70 år

Torsdag 6. juni trommer Melahuset i gang en storartet hyllest til den pakistansk-norske forfatteren, kulturkritikeren og menneskerettighetsaktivisten Khalid Salimi, som...

Melafestivalens sjef, Khalid Salimi, mottok tirsdag 5. november NOPAs formidlingspris, overrakt per videohilsen av kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

NOPAs formidlingspris til Melafestivalen

Melafestivalen ble hedret for sitt «vidsyn og en grenseløs raushet».

Flere saker

Komponist Synne Skouen mottok Musikkforleggernes ærespris onsdag kveld

Musikkforleggerprisen: – Ein enorm anerkjennelse

Langbord med kvite dukar fylte Marmorsalen på Sentralen i går, då Musikkforleggerprisen skulle delast ut. – Dette er jo eigentleg...

Felespiller, komponist og forsker Annbjørg Lien

Annbjørg Lien gjør comeback på plate

Tilbake til Setesdal – og tilbake til publikum via nytt album.

Sirkel Sag

Sirkel Sag om einsemd og isolasjon i «Dei glana»

– Ka karantene? Det er berre livet mitt, og dette er ein ny song om det.