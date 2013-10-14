Kulturskolerådet: Status quo

De rødgrønne har lovet en satsning på kulturskolene i et tredje kulturløft. Men forslaget på statsbudsjettet er et status quo, mener Norsk kulturskoleråd.

På statsbudsjettet foreslås en økning på kr 600 000 til Norsk kulturskoleråd. Midlene skal brukes både til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift.

Om den nye regjeringen går for dette forslaget, synes direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd at det er det er lagt opp til økonomisk status quo i forholdet til kulturskolerådet.

– Vi hadde selvsagt ønsket oss en større økning på tilskuddet, gitt den rollen Norsk kulturskoleråd har i forhold til både kvalitet, fellestenking og ikke minst talentutvikling, uttaler han i en pressemelding.

Alt på samme post

Samtidig setter han pris på at hele tilskuddet til kulturskolerådet nå er foreslått samlet på samme post, nemlig post 71 i statsbudsjettets kapittel 225, ”Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene”. Det betyr at rådet ikke behøver å vente til neste sommer med å få vite hvor mye de får i driftsstøtte post 74.

— Dette gir oss en bedre forutsigbarhet og gir organisasjonen nødvendig styrefart videre, sier Morten Christiansen.

108 mill. kr til kulturskoletimen

Den rødgrønne regjeringens største satsning på kulturskolene ligger i kulturskoletimen, som er en valgfri ukentlig time med kulturskoleaktiviteter i SFO-tida, på første til fjerde skoletrinn. Her ønsker man å bevilge 108,2 millioner kroner i 2014 til tilbudet kulturskoletimen, Av dette er 106,2 millioner kroner lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt eller eventuelt hvordan den nye Høyre-Frp-regjeringa ønsker å videreføre dette tilbudet, melder Norsk kulturskoleråd.