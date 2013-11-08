Endringene presenteres

I dag kl 13 vil kulturminister Thorhild Widvey presentere sine forslag til endringer i kulturbudsjettet.

Regjeringen melder i en pressemelding at de ønsker å gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra.

— Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning og mangfold ved å desentralisere beslutninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I 2014 ønsker de å utløse privat finansiering ved å etablere en ny gaveforsterkningsordning. Kor, korps og Ungdommens kulturmønstring er foreslått styrket, og frivilligheten vil bli styrket gjennom økt momskompensasjon.

Som varslet ønsker de også å gjennomgå Norsk kulturråds virksomhet og flere andre store politikkområder med sikte på konsentrasjon om utvikling av kvalitet og innhold.

Budsjettforslaget for 2014 innebærer en samlet økning på Kulturdepartementets budsjett på 609 millioner kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2013.

Ballade kommer tilbake med flere tall i ettermiddag.