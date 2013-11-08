Politikk & debatt

Endringene presenteres

Publisert
08.11.2013
Skrevet av
- Red.

I dag kl 13 vil kulturminister Thorhild Widvey presentere sine forslag til endringer i kulturbudsjettet.

Regjeringen melder i en pressemelding at de ønsker å gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra.

— Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning og mangfold ved å desentralisere beslutninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I 2014 ønsker de å utløse privat finansiering ved å etablere en ny gaveforsterkningsordning. Kor, korps og Ungdommens kulturmønstring er foreslått styrket, og frivilligheten vil bli styrket gjennom økt momskompensasjon.

Som varslet ønsker de også å gjennomgå Norsk kulturråds virksomhet og flere andre store politikkområder med sikte på konsentrasjon om utvikling av kvalitet og innhold.

Budsjettforslaget for 2014 innebærer en samlet økning på Kulturdepartementets budsjett på 609 millioner kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2013.

Ballade kommer tilbake med flere tall i ettermiddag.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Tone Ravnå Bjørnstad i studio.

– Tallene er dystrest når du kommer inn i studioene

Hvorfor ender så få kvinner opp i musikkproduksjon? Kanskje fordi de enten blir bedt om å gå og synge litt,...

Solveig Slettahjell og Maja S. K. Ratkje ble begge rørt og overrasket over utmerkelsen fra Norsk jazzforum

Buddy-priser til Maja S. K. Ratkje og Solveig Slettahjell

Musikerne og komponistene Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Solveig Slettahjell ble begge overrasket med den anerkjente jazzprisen, levert på døra.

Tom Olstad (trommer) og Staffan William Olsson (gitar) på Herr Nilsen Foto: Privat

Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar...