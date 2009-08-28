På tur med Python og Breivik
Nyskapning i vitenskapen, i musikken og i humoren er temaer for Solistkorets tur til Vemork, Ås og Oslo.
Kjente vitenskapsmenn, banebrytende musikkverk og Monty Python preger Det Norske Solistkors konsertturné Broken Surface. På stort lerret vises en legendarisk Monty Pyton-sketsj, og koret skal urframføre et verk om vitenskapelige oppdagelser av den norske komponisten Edvin Østergaard.
Dessuten er Bård Breiks skulptur Broken Surface fraktet fra Rogaland Kunstmuseum for å få sentral plassering under de tre konsertene, som finner sted i Oslo, Vemork og Ås.
— Edvin Østergaard skrev et stykke til Solistkoret til Ultimafestivalen for noen år siden. Det stykket har vi fremført både i Europa og Amerika med stor suksess. I dette nye bestillingsverket ville han utforske grenselinjen mellom vitenskap og kunst, og er det egentlig noen grense? spør Grete Pedersen, dirigent for Det Norske Solistkor og professor ved Musikkhøgskolen i Oslo.
Lørdag 29. august kl 18 på Vemork – Norsk Industriarbeidermuseum
Søndag 30. august kl 18 i Kanonhallen på Løren i Oslo
Mandag 31. august kl 19 på Aud Max, Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås (den gamle landbrukshøgskolen)
#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Program:
Hildegard von Bingen: Antifoner
Monteverdi: Fra Sestina
Schønberg: Dreimal tausend Jahre
Xenakis: Nuits
Østergaard: Unpredictable Moments
Scelsi: Mantram og Maknongan – Dan Styffe kontrabass
Medvirkende:
Det Norske Solistkor
Hans Christian Bræin – basetthorn
Dan Styffe – kontrabass
Grete Pedersen – dirigent