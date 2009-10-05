Nykoblet Händel

En sjeldent spilt opera, med videokunst til, blir til tre konserter i Oslo denne uka.

Oslo Barokkopera kobler Georg Friedrich Händels Acis & Galatea med datspillets estetikk, som igjen bruker elementer fra Barokken når komponisten (som gikk ut av tiden for 250 år siden) markeres i Kulturkirken Jakob torsdag, lørdag og søndag denne uka.

Historien som fortelles i denne forestillingen handler om de to unge menneskene Axel og Gudrun som flykter inn i dataspillenes verden på jakt etter noe mer.

Virkeligheten er grå og kjedelig, men på nettet kan de og leve ut sine drømmer og lidenskaper, skjult bak profilene Acis og Galatea. Der treffer de hverandre, og blir et ”virtuelt” par. Men etter hvert glir fantasiens og virkelighetens verdener over i hverandre, og hva skal man gjøre når en av figurene fra dataspillet plutselig står lys levende inne på rommet ditt?

I hovedrollene opptrer sopranen Isa Katharina Gericke og tenoren Fredrik Strid. Norsk Barokkorkester spiller under ledelse av dirigent Olof Boman. Ellen Hiranya Trømborg har regien.