Nykoblet Händel

Publisert
05.10.2009
Skrevet av
- Red.

En sjeldent spilt opera, med videokunst til, blir til tre konserter i Oslo denne uka.

Oslo Barokkopera kobler Georg Friedrich Händels Acis & Galatea med datspillets estetikk, som igjen bruker elementer fra Barokken når komponisten (som gikk ut av tiden for 250 år siden) markeres i Kulturkirken Jakob torsdag, lørdag og søndag denne uka.

Historien som fortelles i denne forestillingen handler om de to unge menneskene Axel og Gudrun som flykter inn i dataspillenes verden på jakt etter noe mer.

Virkeligheten er grå og kjedelig, men på nettet kan de og leve ut sine drømmer og lidenskaper, skjult bak profilene Acis og Galatea. Der treffer de hverandre, og blir et ”virtuelt” par. Men etter hvert glir fantasiens og virkelighetens verdener over i hverandre, og hva skal man gjøre når en av figurene fra dataspillet plutselig står lys levende inne på rommet ditt?

I hovedrollene opptrer sopranen Isa Katharina Gericke og tenoren Fredrik Strid. Norsk Barokkorkester spiller under ledelse av dirigent Olof Boman. Ellen Hiranya Trømborg har regien.

GenreKunstmusikkOpera / Musikkteater

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

