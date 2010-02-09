Nettverk nytter

Insomniafestivalen skal dele 13 millioner kroner med syv andre europeiske musikkfestivaler. Nettverket I.C.A.S. har vært en døråpner til Europa for Tromsø-festivalen, som nå har EU-støtte etter en ”veldig infløkt” søknadsprosess.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto)

Gaute Barlindhaug i Insomnia fikk den gledelige nyheten om millionstøtten under Club Transmediale-festivalen i Berlin sist uke. Her var han for å nettverke med andre elektroniske musikkfestivaler fra hele verden.

I over ett år har Insomnia vært en del av nettverket I.C.A.S. (International Cities of Advanced Sound), som planlegger møter og samarbeid mellom festivalene. Nå er det kjent at I.C.A.S. og åtte av medlemsfestivalene, inkludert Insomnia, får 1,6 millioner euro (ca 13 millioner kr) fra EUs kulturfond over en 4-årsperiode.

— Pengene skal gå til å utvikle organisasjonen og til å gjøre prosjekter relatert til elektronisk musikk og kunst, forteller Barlindhaug når Ballade møter han i Berlin.

I.C.A.S. er en sammenslutning av rundt 25 festivaler i Europa og Nord- og Sør-Amerika. Nettverket ble formelt stiftet under Mutek-festivalen i Montreal i fjor, men ideen ble født under FutureEverything-festivalen i Manchester to år tidligere. Numusic i Stavanger er også engasjert i prosjektet.

Ikke felles økonomi

— Stort sett er det store nasjonale institusjoner som blir tildelt støtte fra EUs kulturfond, så det er ganske unikt at vi nå har lyktes med søknaden vår, understreker Barlindhaug.

I.C.A.S har ingen medlemsavgift og festivalene har ingen felles økonomi. Men de har kriterier som må oppfylles for å bli tatt inn i nettverket. Ett av dem er at søkeren må anbefales av to festivaler som allerede er med, i tillegg til en vetorett slik at man skal unngå ufrivillige samarbeid.

— Hittil har nettverket fungert slik at de ulike festivalene har søkt om støtte til å kunne invitere medlemmer av nettverket til sine arrangementer og vi har møttes cirka to ganger i året.

— Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom festivalene når man ikke ses?

— Folkene i Mutek i Montreal har et system de bruker til intern kommunikasjon, som vi nå har adoptert. Det er et såkalt Basecamp-prosjekt som minner om Facebook. Et sosialt medium hvor man sender mail til hverandre og hvor man kan poste ting på nettsiden. Her kan man også dele de ulike folkene inn i forskjellige arbeidsgrupper og vi har en kalender som forteller oss hva som må gjøres, forklarer Barlindhaug.

— Vi setter ned arbeidsgrupper med folk fra hele verden. Noen får for eksempel i oppgave å lage en grafisk profil til I.C.A.S. sin hjemmeside, mens andre skal samle presseklipp, forteller han videre.

Innfløkt søknadsprosess

— Det kom som et gledelig sjokk på oss alle at I.C.A.S. europeiske avdeling, E.C.A.S., nå har fått penger til et felles prosjekt. Vi hadde søkt om penger fra fondet to ganger tidligere og fått avslag.

— Hvordan fungerer en slik søknadsprosess?

— Det er veldig innfløkt prosess. For det første er det en haug med skjemaer som skal fylles ut og en omfattende prosjektbeskrivelse som skal gi helt konkrete svar på både målsetting og resultater for prosjektet. Alt det man planlegger å gjennomføre må føres opp på en skjematisk og forklarende måte. Men det positive er at man får tilbakemeldinger i form av ekspertuttalelser på de ulike punktene i søknaden. Her understrekes hva som er bra og hva som er dårlig, og ved hvert punkt får man en poengsum, forklarer Barlindhaug.

Da I.C.A.S.-medlemmene møttes i Berlin i fjor vår for å skrive søknaden for tredje gang tok de utgangspunkt i tilbakemeldingene de hadde fått på de foregående søknadene.

— Vi gikk systematisk til verks og så på hva det var som ikke hadde fungert ved de forrige søknadene og optimaliserte alt det vi kunne. Og i forrige uke kom endelig beskjeden om at vi har fått nok poeng til å motta støtten, sier Gaute Barlindhaug fornøyd.

For hver EU-krone man får i støtte må også festivalen selv bidra med én krone. Slik dekker altså støtten halvparten av utgiftene knyttet til prosjektet.

Og Insomnia har flere grunner til å feire om dagen. Da Barlindhaug satt på Gardermoen på vei til Berlin tikket beskjeden inn om at festivalen også har fått innvilget 1,8 millioner kr fra et EØS-fond til samarbeid med en polsk og en islandsk festival. Dette prosjektet springer også ut av kontakter Insomnia har knyttet igjennom I.C.A.S.

— Prosjektet støtter artistutveksling mellom Polen og Norden. Men det er vanskelig å si hva som helt konkret ville komme ut av det. Dette skal vi nå se på i månedene fremover hjemme i Tromsø, sier han.

Insomnia har vært tilstede på Club Transmediale de tre siste årene i forbindelse med I.C.A.S.-samarbeidet. Årets festival i Berlin ble åpnet med Magne Furuholmens nye prosjekt Apparatjiks livedebut (bildet). Tidligere har bl.a. Biosphere, Next Life, Golden Serenades, Kim Hiorthøy, Hanne Hukkelberg, KILLL, Lindstrøm, MoHa! og Nils Petter Molvær deltatt på Club Transmediale.

Tromsø-fokus i 2013

Den berlinbaserte Club Transmediale-festivalen står som offisiell søker til EU-prosjektet og de er formelt driftsansvarlige. Men oppgavene vil bli fordelt i mellom de åtte festivalene under fireårs perioden pengene skal brukes.

— Planen er at vi hvert år skal presentere ulike temaer som er knyttet til utviklingen av teknologisk musikk og festivalene som huser prosjektet dette året vil bli så kalte fokusfestivaler. Det er snakk om å lage bestillingsverk innenfor kunst og musikk, diskusjonspaneler og å kuratere konsert- og kunstprogram som er relaterte til de ulike temaene vi skal ta opp, forteller Barlindhaug og legger til at Insomnia blir fokusfestival i 2013.

— Hva betyr dette for en liten festival som Insomnia?

— Det betyr to ting. På den ene siden vil vi få et større program og muligheter til å hente nye ting til Tromsø. Men det betyr også at vi får muligheten til å forme hva som skal skje på de andre festivalene. Så selv om ting ikke skjer i Tromsø vil vi være med i programutvalget og administrasjonen for andre prosjekter. Vi blir nå også en aktør i utlandet.

Insomniafestivalen har vært 100 % tuftet på frivillig arbeid og tidligere har det aldri skjedd at folk har fått betalt for å sitte i administrasjonen.

— Med EU-støtten har vi blitt en helt annen festival enn det vi var før. Vi kommer til å jobbe med veldig mange flere prosjekter enn det vi har gjort tidligere. Insomnia er ikke kun et lite Tromsø-fenomen, men et europeisk fenomen nå, sier Barlindhaug.

Solidaritet

Kunstnerisk leder og administrasjonssjef for Club Transmediale-festivalen Oliver Baurhenn sier til Ballade at EU-pengene er en fantastisk mulighet til å utforske problemstillinger som alle festivalene deler.

— Vi skal starte prosjektet med å ta opp temaet „Hva er en festival“?“. Dette er noe vi alle har til felles. Vi i Club Transmediale ser på festivaler som et levende laboratorium hvor både vi som arrangører og artistene får muligheten til å eksperimentere. Men det er viktig å understreke at det er et stort og åpent prosjekt og at alle festivalene som er involverte vil kunne fortsette å ha sin egen identitet.

— For øyeblikket er I.C.A.S. løst organisert og det vil vi fortsette å være. Vi har ingen sjef, ingen felles økonomi og vi har heller ingen ambisjoner om bli en kjempestor institusjon som til slutt sitter i Brussel og driver lobbyvirksomhet for alternative elektroniske musikkfestivaler. Det ville da vært kjedelig, sier han.

— Alle festivalene som er involverte i I.C.A.S. lever stort sett av prosjektbaserte midler og ikke av institusjonelle penger. Fordelen med å være løst strukturert er at vi hele tiden revurderer konseptene våre og fører en kritisk diskurs innad i organisasjonen.

Ikke bare igjennom EU-støtten har I.C.A.S fått vist at det er et nettverk som gir fruktbare resultater.

— Da bystyret i Krakow ville trekke tilbake 30 % av støtten de hadde gitt til den polske Unsoundfestivalen fordi det manglet en detalj i prosjektrapporten aktiverte vi nettverket vårt. Sammen sendte vi 25 protestbrev fra 25 ulike steder i verden. Plutselig ble bystyret klar over at Unsound ikke bare er et regionalt arrangement, men en festival som har et globalt nettverk i ryggen. I.C.A.S. er en av de positive resultatene ved globaliseringen, understreker han.

— Mottoet til I.C.A.S. er „Help yourself differently!“, avslutter Oliver Baurhenn.