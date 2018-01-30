Spilleliste NRK P3 uke 4-5
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
|Ukas låt: BENDIK
|PERFEKT
|A-LISTEN
|BRUNO MARS + CARDI B
|FINESSE (REMIX)
|3
|USA
|PORTUGAL. THE MAN
|LIVE IN THE MOMENT
|4
|USA
|ANNE-MARIE
|THEN
|4
|UK
|EMINEM + ED SHEERAN
|RIVER
|6
|USA
|KARPE DIEM
|RETT I FORET
|7
|NOR
|SIGRID
|STRANGERS
|23
|NOR
|JULIE BERGAN
|INCAPABLE
|13
|NOR
|INA WROLDSEN
|STRONGEST
|14
|NOR
|SELENA GOMEZ + MARSHMELLO
|WOLVES
|14
|USA
|B-LISTEN
|CASHMERE CAT + MAJOR LAZER + TORY LANEZ
|MISS YOU
|2
|NOR/USA
|TOMINE
|LOSING THE LIGHT
|2
|NOR
|TROY SIVAN
|MY MY MY!
|2
|AUS
|MARSHMELLO + LIL PEEP
|SPOTLIGHT
|2
|USA
|MARS
|JEG ER LEI MEG
|2
|NOR
|MARS
|JEG BRUKER IKKE KONDOM
|3
|NOR
|MARS
|JEG GRÅTER TÅRER I EN MANSION
|3
|NOR
|RYTMEKLUBBEN + LIZ & SANTELL
|NO APOLOGIES
|3
|NOR
|SUPERORGANISM
|EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS
|3
|USA
|VIRKELIG
|BALLETTDANSEREN
|3
|NOR
|SZA + KENDRICK LAMAR
|ALL THE STARS
|3
|USA
|POST MALONE
|I FALL APART
|3
|USA
|G-EAZY + HALSEY
|HIM & I
|3
|USA
|G-EAZY + ANNA OF THE NORTH
|PICK ME UP
|4
|USA/NOR
|CHARLI XCX + TOVE LO + ALMA
|OUT OF MY HEAD
|7
|USA
|K-PHAX
|OH MY GOD
|9
|DK
|J HUS
|BOUFF DADDY
|9
|UK
|JAX JONES + INA WROLDSEN
|BREATHE
|9
|UK/NOR
|THE GLORIOUS SONS
|JOSIE
|10
|CAN
|MATOMA + NOAH CYRUS
|SLOW
|11
|NOR/USA
|BASTILLE
|WORLD GONE MAD
|11
|UK
|HUMAN
|HIGHER
|11
|SVE
|DIPLO + MØ
|GET IT RIGHT
|11
|DK/USA
|RUBEN
|WALLS
|11
|NOR
|MISS LI
|THE DAY I DIE
|14
|SVE
|PARTYNEXTDOOR + HALSEY
|DAMAGE
|15
|USA
|EMIR
|FALLER
|15
|NOR
|DAGNY
|LOVE YOU LIKE THAT
|16
|NOR
|CEZINANDO + CHIRAG
|ER DETTE ALT
|16
|NOR
|CEZINANDO
|INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG
|17
|NOR
|THE XX
|I DARE YOU
|18
|UK
|KYGO
|THIS TOWN
|19
|NOR
|TOVE LO
|DISCO TITS
|21
|SVE
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|22
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|24
|USA
|AVICII + RITA ORA
|LONLEY TOGETHER
|24
|SVE/UK
|ADD
|EMIR
|ALLTID
|1
|NOR
|JULIE BERGAN
|GUILT TRIP
|1
|NOR
|CHRIS HOLSTEN
|LOVE LIKE THIS
|1
|NOR
|KREAM + LITENS
|KNOW THIS LOVE
|1
|NOR
|DRAKE
|GOD’S PLAN
|1
|USA
|TOM WALKER
|LEAVE A LIGHT ON
|1
|UK
|PALE WAVES
|THERE’S A HONEY
|1
|UK
|HKEEM
|GHETTOPARASITT
|1
|NOR
|RAMZ
|BARKING
|1
|UK
|C-LISTEN
|EZZARI + KALD FLAMME
|ISBJØRN
|2
|NOR
|NINA NESBITT
|SOMEONE SPECIAL
|2
|UK
|24HRS + BLACKBEAR
|REGINA GEORGE
|2
|NOR
|SOLEIMA
|LOW LIFE
|2
|DK
|WOLF ALICE + CHARLI XCX + POST PRECIOUS
|DON’T DELETE THE KISSES (REMIX)
|2
|UK/USA
|ANTON. + FOLLY RAE
|I NEED U HERE (CORTADO)
|2
|NOR
|CHARLA K
|STOP THE MUSIC
|3
|NOR
|PEGAH
|NO TIME
|3
|NOR
|AMANDA DELARA
|WE DON’T RUN FROM ANYONE
|3
|NOR
|JAGNE + LOUAM
|VÅR VÄG
|4
|NOR/SVE
|MIGOS
|STIR FRY
|4
|USA
|ONE BIT + NOAH CYRUS
|MY WAY
|4
|UK/USA
|ROËDS
|HOLDIN ON
|4
|SVE
|SZA + CALVIN HARRIS
|THE WEEKEND (FUNK WAV REMIX)
|6
|USA
|THE WOMBATS
|TURN
|7
|UK/NOR
|INGA
|GALAXY
|7
|NOR
|BÜLOW
|NOT A LOVE SONG
|9
|NL
|PARIA
|91
|9
|NOR
|NECKLACE
|BETWEEN (ME & YOU)
|9
|DK
|GUNDELACH + ARY
|GAMES
|11
|NOR
|SASSY 009
|ARE YOU LEAVING
|12
|NOR
|HANNE MJØEN
|FUTURE
|12
|NOR
|FIEH
|GLU
|14
|NOR
|FIREWOODISLAND
|DEAREST BROTHER
|14
|NOR
|WONDER THE BOY
|SUNSHINE
|14
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|19
|SVE
|HELG
|KIM PETRAS
|I DON’T WANT IT AT ALL
|1
|GER
|SJUR + LIZA OWEN
|LOVESICK
|4
|NOR
|CARDI B + 21 SAVAGE
|BARTIER CARDI
|4
|USA
|MK
|17
|4
|USA
|DAVID GUETTA + AFROJACK + CHARLI XCX + FRENCH MONTANA
|DIRTY SEXY MONEY
|4
|USA
|HIGH CONTRAST + BOY MATTHEWS
|THE BEAT DON’T FEEL THE SAME
|6
|UK
|KYGO + OLIVER NELSON + BONNIE McKEE
|RIDING SHOTGUN
|6
|NOR
|MC FIOTI + FUTURE + J BALVIN + STEFFLON DON + JUAN MÁGAN
|BUM BUM TAM TAM (MERCELINHO FERRAZ MIX)
|7
|BRA
|AXWELL Λ INGROSSO + TREVOR GUTHRIE
|DREAMER
|8
|USA
|ALAN WALKER + NOAH CYRUS
|ALL FALLS DOWN
|10
|NOR/USA
|GALANTIS
|TELL ME YOU LOVE ME
|11
|SVE
|JAMES HYPE + KELLI-LEIGH
|MORE THAN FRIENDS
|12
|UK
|ARIF + UNGE FERRARI
|BBB
|16
|NOR