Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 4-5

Publisert
30.01.2018

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: BENDIK PERFEKT
A-LISTEN
BRUNO MARS + CARDI B FINESSE (REMIX) 3 USA
PORTUGAL. THE MAN LIVE IN THE MOMENT 4 USA
ANNE-MARIE THEN 4 UK
EMINEM + ED SHEERAN RIVER 6 USA
KARPE DIEM RETT I FORET 7 NOR
SIGRID STRANGERS 23 NOR
JULIE BERGAN INCAPABLE 13 NOR
INA WROLDSEN STRONGEST 14 NOR
SELENA GOMEZ + MARSHMELLO WOLVES 14 USA
B-LISTEN
CASHMERE CAT + MAJOR LAZER + TORY LANEZ MISS YOU 2 NOR/USA
TOMINE LOSING THE LIGHT 2 NOR
TROY SIVAN MY MY MY! 2 AUS
MARSHMELLO + LIL PEEP SPOTLIGHT 2 USA
MARS JEG ER LEI MEG 2 NOR
MARS JEG BRUKER IKKE KONDOM 3 NOR
MARS JEG GRÅTER TÅRER I EN MANSION 3 NOR
RYTMEKLUBBEN + LIZ & SANTELL NO APOLOGIES 3 NOR
SUPERORGANISM EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS 3 USA
VIRKELIG BALLETTDANSEREN 3 NOR
SZA + KENDRICK LAMAR ALL THE STARS 3 USA
POST MALONE I FALL APART 3 USA
G-EAZY + HALSEY HIM & I 3 USA
G-EAZY + ANNA OF THE NORTH PICK ME UP 4 USA/NOR
CHARLI XCX + TOVE LO + ALMA OUT OF MY HEAD 7 USA
K-PHAX OH MY GOD 9 DK
J HUS BOUFF DADDY 9 UK
JAX JONES + INA WROLDSEN BREATHE 9 UK/NOR
THE GLORIOUS SONS JOSIE 10 CAN
MATOMA + NOAH CYRUS SLOW 11 NOR/USA
BASTILLE WORLD GONE MAD 11 UK
HUMAN HIGHER 11 SVE
DIPLO + MØ GET IT RIGHT 11 DK/USA
RUBEN WALLS 11 NOR
MISS LI THE DAY I DIE 14 SVE
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE 15 USA
EMIR FALLER 15 NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT 16 NOR
CEZINANDO + CHIRAG ER DETTE ALT 16 NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG 17 NOR
THE XX I DARE YOU 18 UK
KYGO THIS TOWN 19 NOR
TOVE LO DISCO TITS 21 SVE
ARIZONA CROSS MY MIND 22 USA
WELSHLY ARMS LEGENDARY 24 USA
AVICII + RITA ORA LONLEY TOGETHER 24 SVE/UK
ADD
EMIR ALLTID 1 NOR
JULIE BERGAN GUILT TRIP 1 NOR
CHRIS HOLSTEN LOVE LIKE THIS 1 NOR
KREAM + LITENS KNOW THIS LOVE 1 NOR
DRAKE GOD’S PLAN 1 USA
TOM WALKER LEAVE A LIGHT ON 1 UK
PALE WAVES THERE’S A HONEY 1 UK
HKEEM GHETTOPARASITT 1 NOR
RAMZ BARKING 1 UK
C-LISTEN
EZZARI + KALD FLAMME ISBJØRN 2 NOR
NINA NESBITT SOMEONE SPECIAL 2 UK
24HRS + BLACKBEAR REGINA GEORGE 2 NOR
SOLEIMA LOW LIFE 2 DK
WOLF ALICE + CHARLI XCX + POST PRECIOUS DON’T DELETE THE KISSES (REMIX) 2 UK/USA
ANTON. + FOLLY RAE I NEED U HERE (CORTADO) 2 NOR
CHARLA K STOP THE MUSIC 3 NOR
PEGAH NO TIME 3 NOR
AMANDA DELARA WE DON’T RUN FROM ANYONE 3 NOR
JAGNE + LOUAM VÅR VÄG 4 NOR/SVE
MIGOS STIR FRY 4 USA
ONE BIT + NOAH CYRUS MY WAY 4 UK/USA
ROËDS HOLDIN ON 4 SVE
SZA + CALVIN HARRIS THE WEEKEND (FUNK WAV REMIX) 6 USA
THE WOMBATS TURN 7 UK/NOR
INGA GALAXY 7 NOR
BÜLOW NOT A LOVE SONG 9 NL
PARIA 91 9 NOR
NECKLACE BETWEEN (ME & YOU) 9 DK
GUNDELACH + ARY GAMES 11 NOR
SASSY 009 ARE YOU LEAVING 12 NOR
HANNE MJØEN FUTURE 12 NOR
FIEH GLU 14 NOR
FIREWOODISLAND DEAREST BROTHER 14 NOR
WONDER THE BOY SUNSHINE 14 NOR
TOVE STYRKE MISTAKES 19 SVE
HELG
KIM PETRAS I DON’T WANT IT AT ALL 1 GER
SJUR + LIZA OWEN LOVESICK 4 NOR
CARDI B + 21 SAVAGE BARTIER CARDI 4 USA
MK 17 4 USA
DAVID GUETTA + AFROJACK + CHARLI XCX + FRENCH MONTANA DIRTY SEXY MONEY 4 USA
HIGH CONTRAST + BOY MATTHEWS THE BEAT DON’T FEEL THE SAME 6 UK
KYGO + OLIVER NELSON + BONNIE McKEE RIDING SHOTGUN 6 NOR
MC FIOTI + FUTURE + J BALVIN + STEFFLON DON + JUAN MÁGAN BUM BUM TAM TAM (MERCELINHO FERRAZ MIX) 7 BRA
AXWELL Λ INGROSSO + TREVOR GUTHRIE DREAMER 8 USA
ALAN WALKER + NOAH CYRUS ALL FALLS DOWN 10 NOR/USA
GALANTIS TELL ME YOU LOVE ME 11 SVE
JAMES HYPE + KELLI-LEIGH MORE THAN FRIENDS 12 UK
ARIF + UNGE FERRARI BBB 16 NOR

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