Minneord om Lars Martin Myhre

Artisten, komponisten og gitaristen Lars Martin Myhre døde i romjulen, 68 år gammel. Her deler vi minneord over den folkekjære kunstneren fra styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen.

Red. mrk.: Lars Martin Myhre (f. 10. august 1956) døde 28. desember 2024 etter lang tids kreftsykdom. Minneordene over komponisten og musikeren ble først postet på Ole Henrik Antonsens Facebook-side 29. desember. Myhres siste album, Lønn, kom ut i oktober, bare et par måneder før han gikk bort. Les gjerne den fine plateomtalen i Nettavisen, skrevet av Tor Hammerø.

Minneord av Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA og TONO



I dag kom den triste beskjeden om at Lars Martin Myhre ikke lenger er blant oss.

Selv om det kanskje ikke var helt uventet, er det et tungt budskap for alle oss som kjente Lars Martin. Det er ikke få, for gjennom sitt liv og virke traff Lars Martin så mange. Og var så mye: Folkekjær artist. Respektert komponist. Tillitsvalgt med stor integritet. Reflektert, klok samtalepartner. Levemann. Hel ved. For å nevne noe.

Lars Martin var også ett av seks æresmedlemmer i NOPA. Det ble han da han gikk ut av NOPAs styre for siste gang i 2016, etter et svært imponerende arbeid over mange år, for alle komponister og tekstforfattere.

Hans innsats stoppet imidlertid ikke i 2016. En av Lars Martins mange oppgaver var å være NOPAs «vedtektsnestor». Gjerne i tospann med TONOs jurist Svein Korshamn, eller NOPAs jurist Hans Marius Graasvold. Jeg tror Lars Martin utformet så godt som alle forslag til vedtektsendringer fra tidlig 2000-tall, til vi oppdaterte formålsparagrafen i 2021 – slik at den ikke skulle misforstås i et mangfoldsperspektiv. Og jeg tror så godt som alle forslagene ble vedtatt. Fordi de både var gjennomtenkte og gode.

Lars Martin var initiativtaker til «Havna-seminaret», som etter hvert har skiftet navn til «NOPA-seminaret». I januar hvert år siden 2004 har nesten 200 NOPA-medlemmer samlet seg til inspirasjonsseminar. Tanken bak er å gi påfyll til musikkskaperne, slik at de kan gå i gang med å skrive tekst og musikk i det nye året. Om to uker skulle Lars Martin selv ha entret scenen for å inspirere, intervjuet av Anne Grosvold. Slik blir det dessverre ikke nå.

Lars Martin bestemte (vil jeg si) at NOPA-seminaret skulle være fritt for politikk, som vi gjerne ellers driver med i foreningen. Sånn har det blitt, samtidig har seminaret blitt den viktigste arenaen for å rekruttere nye tillitsvalgte i NOPA. Det er også helt i Lars Martins ånd. Han sto gjerne for rekrutteringen selv. Han la merke til de nye stemmene, enten de var unge eller gamle. Lars Martin var ekstremt opptatt av at vi skulle rotere på posisjonene, slik at NOPA ikke «stivnet». I dag er dette en selvsagt verdi – slik var det ikke da Lars Martin kom inn i styret.

Lars Martin har betydd mye for mange, kanskje mer enn han tok inn over seg. Vi er mange som er ham en stor takk skyldig, og vi skal ikke glemme.

Tusen takk for innsatsen, Lars Martin, og takk for følget. Jeg sier som jeg tror du ville gjort selv: Skål kamerat!

