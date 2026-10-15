Helge Skansen er død

Et stort og mangfoldig musikk-Norge kjente Helge Skansen, som hadde et langt yrkesliv i landets musikk- og kulturliv.

Helge Skansen gikk bort 12. oktober etter en tids sykdom. Han ble 74 år gammel.

Han var konsertsjef for de offentlige konsertene i Rikskonsertene i 12 år, fra 1996 til 2008. I disse årene bidro Skansen til å åpne den produserende statlige musikkinstitusjonen for større sjangerbredde, satsinger på tverrkunstneriske produksjoner, flere samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt såvel som i Skandinavia samt til utvikling av talentprogrammene INTRO innen klassisk, folkemusikk, jazz og pop/rock.

Helge Skansen ble ofte omtalt som en samarbeidets mann. Rikskonsertene inngikk flere forpliktende samarbeid med musikkaktører i landet, blant annet innen jazzfeltet. Et av de aller største prosjektene og samarbeidene Skansen var en av drivkreftene bak var imidlertid «Tryllefløyta — ein folkeopera» fra 2005.

Konsertforestillingen var et samarbeid mellom Rikskonsertene, svenske Riksteatern og Västanå teater (nå Västanå Musik & Teater), og ble spilt på rundt 40 scener i Norge og Sverige. Folkemusikkvarianten av Mozarts opera Tryllefløyten hadde et ensemble på ni kvedere, to dansere og en kvartett.

— «Tryllefløyta» er det største og kanskje mest dristige prosjekt Rikskonsertene noensinne har gjort. Målet er å utforske potensialet folkemusikken og folkedansen har på større scener, og da var det naturlig å la folkemusikktradisjonen få bryne seg på den første folkelige operaen i musikkhistorien, sa konsertsjef Helge Skansen til Ballade i oktober 2005.

I 2010 ble Helge Skansen daglig leder for Riksscenen (nå Riksscena). Han ledet den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans til 2019, da nåværende leder Ane Carmen Roggen tok over.

Helge Skansen har blitt omtalt som en sjef som ga trygghet gjennom å utvise tillit og lojalitet, og en mann med stor lidenskap og engasjement for musikken, dedikasjon til jobben og vilje til å risikere for å få frem det beste.

Han hadde stor betydning for utbredelsen av folkemusikken og folkedansen, og sa selv at han ønsket at Riksscena skulle bli «et mangfoldig utstillingsvindu for folkemusikk, verdensmusikk, joik og dans».

Helge Skansen var også en av initiativtakerne til Ultima i 1990, sammen med Knut Høyland, Geir Johnson, John Persen og Jostein Simble. Den første Ultimafestivalen ble avholdt høsten 1991, og Skansen var særskilt sentral i arbeidet med å samle kulturinstitusjoner rundt initiativet.

Helge Skansen var i nærmere 20 år, helt frem til i dag, del av styret i Västanå Musik & Teater. Teater- og musikkscenen i Värmland delte denne hilsenen i sosiale medier i ettermiddag, 15. oktober:

Det är med djup sorg vi tagit emot beskedet att Helge Skansen avlidit efter en tids sjukdom. I nära nog två decennier var han en mycket skicklig och högt uppskattad medlem av Västanås styrelse. Efter många år i ledande positioner i norskt kulturliv var han en naturkraft inom utvecklingen av professionell och nyskapande scenkonst. Han var också drivande i många av Västanås samarbeten och utbyten med teatrar i Norge, främst Riksscenen, Norges nationella scen för folkmusik och folkdans i Oslo där han var daglig leder (verksamhetschef) i tio år.

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Som vår nära vän lever han kvar i våra hjärtan som en varm, kunnig, nyfiken och inspirerande människa. Helges avtryck kommer aldrig suddas ut.

Helge Skansen ble født 6. februar 1952 i Drammen, og døde 12. oktober 2026 i Oslo etter en tids sykdom.

Red. mrk.: Artikkelforfatter Guro Kleveland har selv kjent Helge Skansen i en årrekke, blant annet som nær kollega i Rikskonsertene. Ballade-redaksjonen sender varme tanker til Helges familie og etterlatte.