Helge Skansen under avslutning for ham på Riksscenen

Bildet er fra Riksscenen (nå Riksscena) i mai 2019, på en avskjedskonsert for Helge Skansen da han gikk av som daglig leder for den nasjonale folk-scenen. (Foto: Knut Utler)

AktueltMusikken og livet

Helge Skansen er død

Guro Kleveland
Publisert
15.10.2026 21:02
Skrevet av
Guro Kleveland

Et stort og mangfoldig musikk-Norge kjente Helge Skansen, som hadde et langt yrkesliv i landets musikk- og kulturliv.

Helge Skansen gikk bort 12. oktober etter en tids sykdom. Han ble 74 år gammel.

Han var konsertsjef for de offentlige konsertene i Rikskonsertene i 12 år, fra 1996 til 2008. I disse årene bidro Skansen til å åpne den produserende statlige musikkinstitusjonen for større sjangerbredde, satsinger på tverrkunstneriske produksjoner, flere samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt såvel som i Skandinavia samt til utvikling av talentprogrammene INTRO innen klassisk, folkemusikk, jazz og pop/rock.

Helge Skansen ble ofte omtalt som en samarbeidets mann. Rikskonsertene inngikk flere forpliktende samarbeid med musikkaktører i landet, blant annet innen jazzfeltet. Et av de aller største prosjektene og samarbeidene Skansen var en av drivkreftene bak var imidlertid «Tryllefløyta — ein folkeopera» fra 2005.

Konsertforestillingen var et samarbeid mellom Rikskonsertene, svenske Riksteatern og Västanå teater (nå Västanå Musik & Teater), og ble spilt på rundt 40 scener i Norge og Sverige. Folkemusikkvarianten av Mozarts opera Tryllefløyten hadde et ensemble på ni kvedere, to dansere og en kvartett.

— «Tryllefløyta» er det største og kanskje mest dristige prosjekt Rikskonsertene noensinne har gjort. Målet er å utforske potensialet folkemusikken og folkedansen har på større scener, og da var det naturlig å la folkemusikktradisjonen få bryne seg på den første folkelige operaen i musikkhistorien, sa konsertsjef Helge Skansen til Ballade i oktober 2005.

I 2010 ble Helge Skansen daglig leder for Riksscenen (nå Riksscena). Han ledet den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans til 2019, da nåværende leder Ane Carmen Roggen tok over.

Helge Skansen har blitt omtalt som en sjef som ga trygghet gjennom å utvise tillit og lojalitet, og en mann med stor lidenskap og engasjement for musikken, dedikasjon til jobben og vilje til å risikere for å få frem det beste.

Han hadde stor betydning for utbredelsen av folkemusikken og folkedansen, og sa selv at han ønsket at Riksscena skulle bli «et mangfoldig utstillingsvindu for folkemusikk, verdensmusikk, joik og dans».

Helge Skansen var også en av initiativtakerne til Ultima i 1990, sammen med Knut Høyland, Geir Johnson, John Persen og Jostein Simble. Den første Ultimafestivalen ble avholdt høsten 1991, og Skansen var særskilt sentral i arbeidet med å samle kulturinstitusjoner rundt initiativet.

Helge Skansen var i nærmere 20 år, helt frem til i dag, del av styret i Västanå Musik & Teater. Teater- og musikkscenen i Värmland delte denne hilsenen i sosiale medier i ettermiddag, 15. oktober:

Det är med djup sorg vi tagit emot beskedet att Helge Skansen avlidit efter en tids sjukdom. I nära nog två decennier var han en mycket skicklig och högt uppskattad medlem av Västanås styrelse. Efter många år i ledande positioner i norskt kulturliv var han en naturkraft inom utvecklingen av professionell och nyskapande scenkonst. Han var också drivande i många av Västanås samarbeten och utbyten med teatrar i Norge, främst Riksscenen, Norges nationella scen för folkmusik och folkdans i Oslo där han var daglig leder (verksamhetschef) i tio år.

Ledige stillinger

TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Talent Norge

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Oslo | 18/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Troms fylkeskommune

Folkemusiker

Troms | 19/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger

Som vår nära vän lever han kvar i våra hjärtan som en varm, kunnig, nyfiken och inspirerande människa. Helges avtryck kommer aldrig suddas ut.

Helge Skansen ble født 6. februar 1952 i Drammen, og døde 12. oktober 2026 i Oslo etter en tids sykdom.

Red. mrk.: Artikkelforfatter Guro Kleveland har selv kjent Helge Skansen i en årrekke, blant annet som nær kollega i Rikskonsertene. Ballade-redaksjonen sender varme tanker til Helges familie og etterlatte. 

Helge SkansenNy MusikkRikskonserteneRiksscenariksscenenUltimaVästanå Musik & Teater

Ledige stillinger

TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Talent Norge

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Oslo | 18/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Troms fylkeskommune

Folkemusiker

Troms | 19/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Riksscenen

Helge Skansen ny leder for Riksscenen

Tiltrer i september.

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

Tryllefløyta – ein folkeopera: Rikskonsertenes største satsning noen gang

14. oktober entret noen av våre fremste folkemusikkutøvere scenen på Den Norske Opera. Forestillingen heter «Tryllefløyta» – og byr på...

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

Etter «Tryllefløyta»: Vår heimlege stil i Operaen?

Gunnar Stubseid er rektor ved Ole Bull-akademiet, og har her skrevet en større kronikk om innslaget av folkemusikk i opera....

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

«Tryllefløyta»: Ein stemningsrapport

Folkemusikk.no var fredag kveld gjestar på premieren på Tryllefløyta på Den Norske Opera, og la samme kveld ut denne stemningsrapporten....

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

INTRO-folk: Storsatsing på folkemusikk

INTRO-folk er et helt nytt lanseringsprogram for unge lovende folkemusikere der det overordnede målet er å styrke norsk og samisk...

Flere saker

Lemaitre Foto: Spotify

Lemaitre første norske artist i Spotify Singles-serien

Elektronika-duoen nytolker sin egen «Big», med Timbuktu på gjestevokal.

Et nesten fulltallig Vorrå blæs og slaglag ved kirka på Avaldsnes. Drillpiken er ikke en del av laget. Foto: Privat

Ikke et korps

På steder med få – eller ingen – musikkkorps, kan et nabolagsorkester være et godt alternativ. På Karmøy er Vorrå...

Marthe Valle

– Jeg kjenner ofte på en maktesløshet over situasjonen der nede, spesielt når jeg kommer hjem til Norge

Sammen med syriske artister og poeter slipper musiker Marthe Valle plate i solidaritet med flyktningene på de greske øyene.