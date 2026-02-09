Amina Sewali

Amina Sewali døde i slutten av januar, bare 36 år gammel. Hun turnerte landets gymsaler gjennom Rikskonsertenes skolekonserter, hun stod på landets store teaterscener i sterke roller som blant annet "Solveig" i "Peer Gynt", hun skrev den prisvinnende boken "Hør'a, dagbok" som ble en hiphop-musikal i regi av Riksteatret. Her minnes hun av musikk- og kulturjournalist Endre Dalen.(Foto: Astrid Waller/Aschehoug Forlag)

Fullmåne, en overskyet kveld: Amina Sewali (1989–2026)

Publisert
09.02.2026

Minneord om den allsidige kunstneren Amina Sewali, som nylig gikk bort.

Red. mrk.: Siste helgen i januar ble det kjent at sanger og komponist, forfatter og skuespiller Amina Sewali gikk bort, bare 36 år gammel. De siste dagene har flere publikasjoner formidlet minneord om den allsidige kunstneren som entret norske scener allerede som 14-åring. Denne teksten er skrevet av kultur- og musikkjournalist Endre Dalen, og først publisert i Klassekampen fredag 6. februar. Ballade republiserer med tillatelse. 


Av Endre Dalen, kultur- og musikkjournalist

Søndag gikk det innover store deler av norsk kulturliv at Amina Sewali er død. Hun var et naturtalent innen musikk, teater og litteratur – helst i kombinasjon. Idet jeg går en spasertur mot Grønland, ringer en av mine nærmeste venner og sier: «Hva skjedde med Amina?»

Så kom det til meg, en overskyet fullmåne-kveld, et sted mellom Tøyen, Grønland og evigheten: Hvor mye hun preget så mange mennesker i norsk kulturliv i over tjue år, hvor mange studioinnspillinger hun sannsynligvis har bak seg som aldri ble noe av, men også hvor mange teateroppsetninger hun var del av fra begynnelse til slutt.

Og ikke minst gikk det opp for meg at det var et sted mellom akkurat disse gatene hun vokste opp. Så jeg gråt – ute i vinterkulda – og jeg kjente henne ikke personlig engang.

Amina Sewali var opprinnelig fra Uganda – men likevel i mine øyne en ekte inner-city kid fra Oslo. Og selv om Amina først var sanger og musiker, har hun som en 360 graders kunstner, satt større spor i teater og litteratur.

Spesielt med barneboka Hør’a dagbok, en grafisk roman om en ung jente fra Tøyen som vil bli Norges største rapstjerne. Boka er skrevet i multietnolekt fra østkanten, har vunnet priser, er allerede pensum i barneskolen, og er satt opp på Riksteatret i etterkant.

Når vi tenker oss om, hvor mange andre i Norge sang brukbar R&B før Amina Sewali? Med unntak av Noora Noor, ja også Mira Craig og Sofian, var Sewali kanskje en av de første av sitt slag i Norge.

Musikken til Sewali er ikke så godt dokumentert i lydform, men musikken skinner sterkt på hennes album Amina Sewali fra 2011. Plata kom ut på Warner, og er som så mange andre norske R&B-album å regne som en kommersiell flopp. Men albumet har virkelig tålt tidens gang, spesielt hennes skumringsblå «Lonely Moon», episke «Hero», Billie Holiday-coveren «God Bless The Child», og banjo-balladen «Person In The Mirror».

Albumet er likevel bare et lite stykke av hennes omfattende virke. Sewali debuterte som 15-åring sammen med rapgruppa Forente Minoriteter, og siden starten på fritidsklubben på Sinsen har hun opptrådt på konsertscener, teatre, operahus og medvirket på film og sunget som del av Melodi Grand Prix.

Hun har i over to tredjedeler av sine 36 år skrevet, sunget, rappet, beaboxet og produsert musikk, og attpåtil skrevet drama, danset, og tegnet og skrevet barnebok. En kan lure på når hun hadde tid til å leve – om ikke musikken og alt rundt – var livet i seg selv.

Nå får en rastløs sjel endelig hvile. Og veis ende er også en ny begynnelse – for Amina Sewali har inspirert mange unge mennesker i Norge.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

