– Det finnes få døgnfluer i samtidsmusikken, sier Frode Haltli. I år var han med på Huddersfieldfestivalen for åttende gang.

Akkordeonist og nylig avgått kunstnerisk co-ansvarlig i Ultimafestivalen, Frode Haltli, har vært på programmet til Huddersfield i åtte år. I år som solist med TrondheimSolistene.

— Det som er viktig for meg er at festivalen har latt meg få presentere den musikken jeg er mest opptatt av til enhver tid. Jeg har gjort mye forskjellig der, og fått gjøre det jeg har hatt som hovedinteresse til en hver tid.

— Jeg har også vært der og presentert prosjektet Passing Images som tok utgangspunkt i norsk folkemusikk. Det prosjektet er litt sjangeroverskridende. Huddersfield er en seriøs aktør som tør å ta tak i den type materiale som ikke glir lett inn i andre festivaler. Det er et sted som presenterer musikk på en seriøs måte. Det er ikke så mange slike festivaler lenger.

Ny over tid

Ifølge Haltli er det mange som reiser fra London til Huddersfield, fra forskjellige deler av musikklivet, og han mener at Huddersfield har blitt et internasjonalt samlingssted for store deler av de som driver med ny musikk. Dette har ført til spillejobber på andre festivaler.

— Jeg har spilt andre konserter i England som har vært en direkte konsekvens av at jeg har spilt på Huddersfield. Det har og vært folk fra andre land som har hørt meg der og invitert meg til andre steder, som for eksempel Belgia og Tyskland.

Annerledes felt

Huddersfield er ikke en musikkmesse, som tilsvarer de man finner på det rytmiske feltet, mener Haltli.

— Det er ikke slik det fungerer i vår del av bransjen. Det er mer at man viser over tid at man er aktuell. Når man jobber med ny musikk, er det å kunne samarbeide med komponister over tid og få musikalske resultater over tid det som betyr noe. Det er det som blir lagt merke til, mer enn en stjernegig der salen koker, som man kanskje får formidlet fra bransjefestivaler som SXSW. Det er premissene i vår del av musikklivet. Man har ganske få døgnfluer i samtidsmusikken, sier Haltli.

— Hvordan har du merket at Norge er et samarbeidsland og at MIC er norsk koordinator?

— Jeg har ikke merket det så mye, utover at jeg ser at det er veldig mye norsk på festivalen. I år var jeg der med et ensemble. Da blir man ikke så involvert i alt det praktiske. Jeg har hatt en dialog med direktør McKenzie i noen år. I og med den danske komponisten Bent Sørensen var årets festivalprofil var vår tilstedeværelse kanskje like mye et resultat av det danske samarbeidet med Huddersfield. Jeg vet at MIC har bidratt økonomisk, men ellers så vet jeg ikke eksakt hvordan de jobber. Men de er til stede. MIC og MEN var der på åpningsdagen og hadde en mottagelse med mange gjester fra fjerne og nær, og har også laget en samle-CD med norsk musikk for anledningen. Det jeg så var at de bidro med litt ekstra blest rundt det norske, sier Haltli.