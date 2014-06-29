Nytt styre i Klassisk

Per Ståle Knardal er ny styreleder for arrangørorganisasjonen for klassisk musikk.

Knardal tar over stafettpinnen fra Ivar Sveen.

Styret for øvrig består fra denne uken av Ellen Skage, Tore Verne, Karin E. Ellefsen og Knut Kirkesæther.

Klassisk er en landsdekkende interesse- og medlemsorganisasjonen for konsertarrangører innen klassisk musikk. Organisasjonen har helårsarrangører og festivaler på medlemslisten og arbeider under visjonen levende klassisk musikk til hele Norge — samt med følgende utfordring, formulert av daglig leder Åsne Kvamme på organisasjonens nettsider:

– Mens andre sjangre: Jazz, rock og folkemusikk de siste 20 årene har bygget sterke miljøer, har frittstående arrangører av klassisk musikk blitt forbigått. Eller, for å være mer selvransakende, vi har ikke krevet vår plass i det kulturelle landskapet. Det frie, klassiske feltet har ofte havnet i skyggen av institusjonene: Orkestre og opera. Så også i Kulturutredningen 2014, der nevnes klassisk musikk som synonymt med symfoniorkestre og opera. Det frie feltet nevnes ikke.