Ny musikkpris deles ut lørdag

Den nye norske Naxos-prisen, som er tenkt som en årlig begivenhet, vil bli delt ut på Norsk musikkråds 25-års jubileumskonsert lørdag kveld. Prisen er et resultat av et samarbeid mellom Naxos Norway as og Norsk musikkråd, og prisvinneren får profilert seg med en egen CD utgitt på Naxos.

— Norsk musikkråd har med sitt landsomfattende nettverk og 29 medlemsorganisasjoner vært en viktig del av Norges musikkliv gjennom 25 år, og er spesielt glad for at Naxos har valgt å dele ut denne prisen i samarbeid med oss, sier generalsekretær Øyvind Stålsett.

Naxos-prisen hører med i selskapets serie «Artist Laureate». Her får unge, dyktige klassiske artister lov til å profilere seg med en egen cd som prisvinnere i prestisjetunge konkurranser over hele verden. Det blir i denne prestisjefylte plateserien årets prisvinner skal utgi sin første solo-CD.

Naxos er verdens største klassiske plateselskap med mer enn 2100 utgivelser og distribusjon i mer enn 140 land. Naxos er også det bestselgende klassiske platemerket i Norge med en markedsandel på ca. 40 % i antall enheter.

I presseskrivet fra Norsk musikkråd heter det ellers at Naxos har gitt en rekke norske artister muligheten til å nå et stort og omfattende internasjonalt marked gjennom sine utgivelser på selskapet. En rekke profilerte norske artister – Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Einar Steen-Nøkleberg, Ellen Sejersted Bødtker, Oslo Strykekvartett, Bodil Arnesen og Bjarte Engeset blant dem – har hatt stor suksess internasjonalt og oppnådd høye salgstall, gode kritikker i fagpresse og nådd et langt større publikum enn det norske utgivelser vanligvis gjør.

Programmet for den store jubileumskonserten ser ellers slik ut:

* Coax (Pikeskolen musikkverksted – Hamar)

* Live Berger Brekke og Ida Løvli Hidle (Norske Trekkspilleres Landsforbund): Russisk folkemelodi av Vladimir Motov og Rytmische impression, 1. sats, av Hans Boll.

* Nittedal skoleorkester (Norsk Skoleorkesterforbund): «Byggnan Polska» etter Byss-Kalle. Arr.: Elis Hanson (David Grant, Eirin Nåvik Traasdahl Sibbern og Nils Sørensen)og «Chamika medley». Arr.: Frank Farago. (Orkester) Dirigent: Ellinor Grønset

* Majken Christiansen, vokal og Tord Gustavsen piano (Norsk jazzforum): Musikk av Cole Porter og Duke Ellington

* Nittedal barne- og ungdomskor (Norges barne- og ungdomskorforbund)

* Bærum spelemannslag (Landslaget for Spelemenn): «Yalla» (Nesodden ballettskole, Musikk i Skolen)

* Sirin Våge Corbagioglu, Ingri Oalann Pedersen og Veslemøy Spieler.

* Utdeling av NAXOS-prisen, ved Oddvar Hjelvik, daglig leder i NAXOS Norway AS.

Et intervju med Reidar Mikalsen i Naxos finner du for øvrig i artikkel-lenken under.