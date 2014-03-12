Ny kunstnerisk leder

Fra 1. juni er Peter Meanwell Borealisfestivalens nye kunstneriske leder. Stillingen er et åremål på tre år.

Peter Meanwell har ti års erfaring fra BBCs Radio 3, Storbritannias fremste radiokanal for kultur. I BBC har han, parallelt med å lage radioprogrammer med ny musikk, klassisk musikk og tradisjonsmusikk, arrangert konserter med levende musikk. Han har vært involvert i BBCs bestillinger av ny musikk og arbeidet tett på komponister og internasjonale festivaler på samtidsmusikkfeltet. Meanwell har arbeidet dokumentarisk med lyd og musikk og har laget lydcollager og lydinstallasjoner.

Han har skrevet om musikk for magasiner som The Wire og Songlines og undervist på School of Oriental and African Studies i London. For tiden er han Consultant Editor for Sinfini Music. Han har også gitt ut frokostboka The Breakfast Bible (Bloomsbury, 2013).

— Jeg er glad for å bli en del av Borealis-teamet, og ser fram til å bygge videre på de innovative og dynamiske programmene som Alwynne Pritchard har utviklet de siste årene, uttaler Meanwell i en pressemelding.

Han vil følge årets Borealisfestival som finner sted i neste uke, og kommer fra juni og ut året til å dele tiden sin mellom Bergen og London og Bergen.

— Bergen er en rik vev av kulturelle personer og institusjoner, og det er spennende å få muligheten til å jobbe tett med dette miljøet og bringe mine musikalske og kunstneriske lidenskaper inn i det, sier Meanwell. – De neste tre årene vil for min del handle om å åpne ørene våre og utforske nye lydverdener fra Norge og internasjonalt.

Nåværende kunstnerisk leder Alwynne Pritchard valgte å ikke søke om nytt åremål grunnet flere større kunstneriske oppdrag. Det var 21 søkere til stillingen fra til sammen 11 land.