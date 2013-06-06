Mot rekord i Bergen

Gode publikumstall i Anders Beyers første år som festspillsjef.

Onsdag var siste festspilldag, og direktør Anders Beyer kunne skilte med gode tall da han oppsummerte sine første festspill i Bergen.

Da han tiltrådte stillingen lanserte han som en viktig ambisjon å senke tersklene til et yngre publikum. Foreløpige tall viser at andelen av publikum under 30 år har økt under årets festival. Det er solgt ca. 1500 flere billetter i denne kategorien, enn barn og student-kategoriene utgjorde til sammen i 2012. Andelen honnørbilletter har blitt litt lavere.

– Vi vil selvfølgelig ta vare på vårt kjernepublikum, og skal være i toppklassen innen klassisk musikk.Men jeg er også opptatt av at vi skal få frem mangfoldet vi har i festspillprogrammet og løfte frem det mer eksperimentelle og nyskapende på den ene siden, og arrangementer med bred appell på den andre, sa Beyer.

I løpet av 15 dager har det vært avviklet mer enn 230 arrangementer, og en rekke av konsertene og forestillingene har trukket fulle hus. Foreløpige tall viser at det er solgt flere billetter i 2013 enn i toppåret 2010, hvor over 30.000 kjøpte billetter. Det ser dermed ut til at årets festival har den beste billettstatistikken på over syv år, som er så langt tilbake som man har sammenlignbart tallmateriale.

Beyer understreket likevel at billettstatistikk ikke skal være Festspillenes eneste målestokk, Festivalen skal også være åpen for eksperimentelle, usikre prosjekter.