Kunstmusikk

Lindemanprisen 2013

Publisert
17.09.2013
Skrevet av
- Red.

Årets pris går til Terje Tønnesen og Det Norske Kammerorkester.

Fiolinisten Terje Tønnesen har vært musikalsk drivkraft i Det Norske Kammerorkester siden etableringen i 1977. Lindemanprisen for 2013 blir delt mellom ham og kammerorkesteret. Prisen er på 150.000 kroner.

I begrunnelsen for å gi prisen til Tønnesen heter det blant annet at ”han er en glimrende instrumentalist og en inspirerende leder i sin personlige om kompromissløse søken etter nye og ”sanne” kunstneriske uttrykk”.

Juryen fremhever det stabilt høye internasjonale nivået til Det Norske Kammerorkester, og viser til at det har manifestert seg gjennom utallige konsertserier, turneer og innspilinger med store kunstnere som blant andre Mtislav Rostropovitsj, Iona Brown, James Galway, Leif Ove Andsnes og Truls Mørk.

Styreleder for legatet, Einar Solbu, legger videre vekt på at han mener orkesteret står for en spennende og oppfinnsom programmering og at det har tatt vellykkede initiativ for en utvidelse av konsertformen.

— Helt siden starten har de også vært en dynamisk faktor i strykermiljøet, og de har tatt sin førende rolle i norsk musikkliv på største alvor, sier Solbu i begrunnelsen.

Prisen blir utdelt ved Norges musikkhøgskole fredag 11. oktober. Samme dag utdeles De Unges Lindemanpris på 50.000 kroner.

