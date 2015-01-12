Lanserer digitalt konserthus

Bergen Filharmoniske Orkester har etablert et permanent studio i Grieghallen, og har som mål å strømme 10 konserter gratis årlig.

Første konsert ut strømmes torsdag førstkommende.

Bergensorkesteret fremfører, med Andrew Litton som dirigent, Sergej Prokofievs første symfoni, Olav Bergs bratsjkonsert, og Peter Tsjaikovskijs femte symfoni. Ilze Klava er solist på bratsj i Bergs verk, som urfremføres denne dagen.

Studioet i Grieghallen har seks kameraer i HD-kvalitet. Målsetningen er å strømme 10 konserter årlig, hvorav noen direkte og noen i opptak. Konsertene filmes og legges ut på nettet og vil være gratis tilgjengelig i 30 dager.

Konserten strømmes direkte på www.digitaltkonserthus.no.