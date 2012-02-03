La Bohème på kino

Første gang Operaen direkteoverføres i Norge.

Regissør Stefan Herheim har aktualisert Puccinis La Bohème for Den Norske Opera & Ballett. Forestillingen, som Magnus Andersson kaller «skjellsettende», er utsolgt.

4. februar skal oppsettingen overføres direkte til norske kinoer. Nærmere 50 kinoer, fra Vadsø til Kristiansand, er med på overføringen.

I pausen skal sopransanger Solveig Kringlebotn gi kinopublikummet en kikk bak scenen med intervjuer av de involverte.