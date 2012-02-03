La Bohème på kino
Første gang Operaen direkteoverføres i Norge.
Regissør Stefan Herheim har aktualisert Puccinis La Bohème for Den Norske Opera & Ballett. Forestillingen, som Magnus Andersson kaller «skjellsettende», er utsolgt.
Les intervju med regissør og dirigent: Den nye bohemen
4. februar skal oppsettingen overføres direkte til norske kinoer. Nærmere 50 kinoer, fra Vadsø til Kristiansand, er med på overføringen.
I pausen skal sopransanger Solveig Kringlebotn gi kinopublikummet en kikk bak scenen med intervjuer av de involverte.