Kunstmusikk

Elise Båtnes til Musikkhøgskolen

10.05.2014
- Red.

Tiltrer som fiolinprofessor 1. august.

Elise Båtnes har vært konsertmester i Oslo-Filharmonien siden år 2006, og har før dette vært 2. konsertmester i samme orkester, samt konsertmester i Danmarks Radios Symfoniorkester og i Westdeutsche Rundfunk Sinfonieorchester i Köln.

Hun har også solid erfaring med kammermusikk, og har spilt på mange festspill og kammermusikkfestivaler sammen med kjente norske pianister som Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Sveinung Bjelland og Einar Henning Smebye.

I en pressemelding sier Båtnes at hun håper å kunne overføre tanker og verdier til studentene.

— Jeg har gjennom en del år i bransjen gjort meg noen tanker om bl.a “hva”, “hvordan” og “hvorfor” som jeg ser fram til å dele med studentene. Samtidig jeg regner med at mitt møte med studenter også vil kunne gi meg noe å ta med tilbake til min plass i orkesteret.

Professoratet er en 50% åremålsstilling på 6 år fra 1. august.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Smeigedag i motlyst: Vegard Dypvik og Christian Steenstrup er Of Norway.

Seinsommerens seige beats

Balladehøsten er i gang. Platehøsten er i gang. Men først litt sommer: Nye album med Hans-Peter Lindstrøm og Fredfades ligger...

Fra venstre: Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, Grete Pedersen, kunstnerisk leder Det Norske Solistkor og Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB

Nytt talentprogram for unge ensemblesangere  

Solistkoret UNG skal gi et løft for hele kor-Norge og sikre viktig rekruttering.

Benedicte Adrian

Benedicte Adrians inspirasjon: Sirkelen sluttet med «Wuthering Heights»

Da Benedicte Adrian hørte Kate Bush første gang stoppet alt. Inspirasjonen fikk sitt umiddelbare utløp i Dollie, og nylig spilte...