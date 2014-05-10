Elise Båtnes til Musikkhøgskolen

Tiltrer som fiolinprofessor 1. august.

Elise Båtnes har vært konsertmester i Oslo-Filharmonien siden år 2006, og har før dette vært 2. konsertmester i samme orkester, samt konsertmester i Danmarks Radios Symfoniorkester og i Westdeutsche Rundfunk Sinfonieorchester i Köln.

Hun har også solid erfaring med kammermusikk, og har spilt på mange festspill og kammermusikkfestivaler sammen med kjente norske pianister som Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Sveinung Bjelland og Einar Henning Smebye.

I en pressemelding sier Båtnes at hun håper å kunne overføre tanker og verdier til studentene.

— Jeg har gjennom en del år i bransjen gjort meg noen tanker om bl.a “hva”, “hvordan” og “hvorfor” som jeg ser fram til å dele med studentene. Samtidig jeg regner med at mitt møte med studenter også vil kunne gi meg noe å ta med tilbake til min plass i orkesteret.

Professoratet er en 50% åremålsstilling på 6 år fra 1. august.