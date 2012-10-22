Billuca presenterer variert kammermusikk

Billuca moderniserer musikk fra barokken og senrenessansen.

Kammermusikkensemblet Billuca Ensemble fra Trondheim er aktuelle med albumet For Beggars and Kingspå Øra Fonogram.

Utgivelsen markeres med konsert på Caféteatret i Oslo 23. oktober.

Musikk og poesi fra senrenessansen og tidlig barokk danner et tyngdepunkt i repertoaret. Komponistene John Dowland, Henry Purcell og G.F. Händel er alle representert på albumet, og innslag fra klassisk lyrikk har inspirert tidligere Dadafon-trommeslager Martin Smidt til å skrive ny musikk med et moderne tonespråk.

Billuca Ensemble består av Hege Stokstad (vokal), Kristina Olsen Smidt (vokal), Tone Sand (fløyter), Guri Krog Dodig (bratsj), Anne Lise Fagerli (cello), Frode Dyrli Angelsen (gitar/lutt) og Martin Smidt (trommer og perkusjon). De sju medlemmene har bakgrunn fra TrondheimSolistene, Trondheim Symfoniorkester, Trondheim Vokalensemble og Det Norske Kammerorkester.