Verdens ungdomsstorband til Norge

Erlend Skomsvoll er leder og Kongsberg jazzfestival arena når Verdens ungdomsstorband arrangeres i Norge.

Storbandet samler unge jazzmusikere (18-26 år gamle) fra alle verdens hjørner til en intens uke med øvelser, inspirasjon og konserter.

Tidligere har bandet turnert i blant annet Kroatia, Belgia og Tyskland.

I år besøker det Kongsberg jazzfestival og organisasjonen Musikk og Ungdom tar i mot.

Storbandet vil ledes av Erlend Skomsvoll, som har flere norske jazzmusikere på laget, blant andre nestor ved jazzlinja i Trondheim John Pål Inderberg.

Det er fremdeles åpent for audition til storbandet, søknadsfristen er 11. april .

Mer informasjon hos JM Jazz World Orchestra