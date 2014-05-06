Om poesi og metall

Poet Jørn Sværen og musiker Jørgen Munkeby møtes til samtale i Oslo på onsdag: Har den stillferdige poesien noe til felles med metallens dissonans og massive støybilde?

Hvilke likheter finnes i ord og toners lydlighet? Det er et av spørsmålene i samtalen mellom Sværen og Munkeby, ledet av Vagantredaktør Audun Lindholm. Det hele skjer onsdag på Litteraturhuset i Oslo, og på Litteraturhusets hjemmeside står introduseres samtalen slik:

«Tre ord midt på en blank side i poet og oversetter Jørn H. Sværens kritikerroste diktsamling Dronning av England. Et bilde av forfatteren som blomsterbinder: en som skaper noe nytt gjennom språket. På Litteraturhusets scene møter Sværen denne kvelden en annen nybrottsmann: Jørgen Munkeby, jazzmusikeren som har tatt med seg frijazz og en mer strippa rockesound inn i metallen. Resultatet har fått betegnelsen blackjazz og har gitt Shining både Spellemannspris og internasjonal suksess.

Én forfatter og én musiker. De kjenner tradisjonene, vet hvor de kommer fra, og står stødig når de skaper noe nytt. Og feltene deres overlapper: Munkeby har laget musikken til danseforestillinger av Et dukkehjem og Hamlet, mens Sværen er medlem av bandet Ulver, som spiller både psykedelisk rock og sorgtunge messer, og har laget musikk til spillefilmer og teater, senest Demoner 2014.

Hvor treffes de to, og hvor velger de ulike veier? Hvilke likheter finnes i oppbygningen av en låt og et dikt, i toner og ords lydlighet og måten man framhever det estetiske på, i musikk og litteratur? Og har den stillferdige poesien noe til felles med metallens dissonans og massive støybilde? Sværen og Munkeby møter Vagantredaktør Audun Lindholm til samtale.»

Onsdag 7. mai kl. 1900, på Litteraturhuset i Oslo, mer informasjon på Litteraturhusets hjemmeside.