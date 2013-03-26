Nytt tidsskrift II

Uten teori om praksis, blir praksis usynlig, mener Erlend Hovland, redaktør for det nylig lanserte Music + Practice.

Forrige uke så to nye tidsskrifter dagens lys. .

Tidsskriftet Music + Practice er internasjonalt, med norske forskere i ryggen. De setter praktikerne, de som utfører musikken, i fokus, og hevder at praksis er for lite studert i forskningen.

«Ved å fremme studier på tvers av traderte faglige og institusjonelle skillelinjer vil Music + Practice være med på å prege framtidens musikkforskning» skrev redaksjonen ved lanseringen.

– Hva er disse innlærte skillelinjene dere viser til?

– En musiker vil ofte se at musikkvitenskapen ignorerer viktige sider ved musikk som aktivitet og kompetanse, svarer Erlend Hovland.

– Den kunnskapen som musikeren etterspør er ofte skjult, kroppslig eller taus i forhold til musikkvitenskapens teorier og systemer. Vi vil ikke gi avkall på det å artikulere kunnskap, men vi vil at kunnskapen skal være fundert i praksis. For å lykkes med det må vi bryte ned skillelinjene mellom tradisjonell forskning og musikalsk praksis, mellom universitet og konservatorium.

Omstridt begrep

Tidsskriftet kan sees som et resultat av en utviking det siste tiåret, der utøvernes kunnskap har blitt stadig mer viktig. Flere doktorgradssatsninger ved Norges musikkhøgskole starter med utøvingen, og forskningen gjør i dag mye mer enn å analysere verk og studere komponisters liv.

Med tidsskriftet har man nå en god publiseringskanal, mener Hovland, som ikke kjenner til noe liknende tidsskrift internasjonalt.

– Innen musikkforskning er det musikkpedagogene og musikkterapeutene som hittil har arbeidet med praksisforskning. Og det finnes tidsskrifter som setter kunstnerisk forskning på dagsorden. Men det begrepet er omstridt. Slik vi ser det er kunstnerisk forskning et paraplybegrep som skal inneholde ulike retninger. Vårt bidrag er å konkretisere. Vi definerer praksisforskning, eller ’practice studies’ som et bidrag til en ny og kunstnær forskning på musikk. I den forstand har vi en unik profil i internasjonal sammenheng, sier han.

Stort spenn

Det nye tidsskriftet er initiert av norske forskere, og foruten Hovland sitter Christina Kobb fra Norges musikkhøgskole og Arnulf Mattes fra Institutt for musikkvitenskap ved UiO i redaksjonen.

Tidsskriftet er internasjonalt tenkt, og har støtte fra representanter og bidragsytere fra viktige europeiske musikkonservatorier.

I første utgave av tidsskriftet bidrar den norske sangeren Frank Havrøy. Han har skrevet en artikkel basert på sitt forskningsopphold hos Neue Vokalsolisten Stuttgart. Artikkelen er altså et eksempel på hvordan en praktiker forsker på sin egen praksis. Jeremy Cox og Darla Crispins forsøker å forstå musikerens rolle i forhold til komponisten mens Bengt Molanders reflekterer mer overordnet omkring praksisbegrepet.

Tidsskriftet vil også inneholde intervjuer med forskere og utøvere, rapporter og anmeldelser. Tidsskriftet er nettbasert og åpner dermed for eksempler i lyd og bilde.

– Spennet er stort, det må det være. For skal praksis bli tydeliggjort trenger vi både dypdykk i materien og refleksjon om hva praksis er. Paradokset er at uten teori om praksis, så blir praksis usynlig, mener Hovland.

Et vennlig rykk

– Hvem håper dere å nå ved dette tidsskriftet?

– Målgruppen er rett og slett alle som er interessert i praksisnær musikkforskning. Vi skriver på engelsk og har tenkt internasjonalt fra dag én. Og selvsagt vil vi forvente å nå mange. Bak ethvert tidsskrift ligger det ufattelig mye arbeid og en viss porsjon galskap. Vi tror at praksisforskning skal få en betydelig rolle for framtidig musikkforskning, men vel så viktig, at en utforskning av musikalske praksiser kan gi nytt liv og materiale til musikalsk kreativitet. Vi vil vennlig rykke forståelsen av musikken ut av hendene til systembyggerne, avslutter Hovland.