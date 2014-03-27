Jubileumsmidler

Prøysenfest lanserer støtteordning for feiringer av Alf Prøysens hundreårsjubileum.

Prøysenfest! er en nasjonal markering av Alf Prøysen for barn og unge. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB skal Musikk og Ungdom dele ut midler til lokale tiltak, initiere samarbeidsprosjekter og gjøre egne produksjoner gjennom hele 2014.

Enkeltpersoner, foreninger, grupper, skoler, organisasjoner og andre, kan nå søke støtte til Prøysentiltak. Prosjektet må være for eller med barn og unge i alderen 0-25 år, og støtten er på inntil 20 000 kr.

Første søknadsfrist er 1. mai, og i denne runden vil prosjekter i forbindelse med fødselsdagen 23. juli bli prioritert.

Mer informasjon om hvordan du søker.