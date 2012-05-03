Jazz

Bajazz på Nattjazz

Publisert
03.05.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Bergen Improstorband Ung skal komponere en frijazz improsuite.

Nattjazz og Bajazz er rett rundt hjørnet.

Bergen Improstorband Ung skal komponere en frijazz improsuite. Konserten skal fremføres sammen med Paradis Big Band, og det hele skjer 26. mai under en gatefest i Skostredet.

Tanzmacher er et bergensbasert band, bestående av Øyvind Hegg-Lunde, Stephan Meidell og Eva Pfitzenmaier. Bandet improviserer foran og med barn, med seg har de også en gruppe dansere som bidrar til showet. I tillegg kommer Hana-brødrene, Espen og Alf Terje, med sin jazzete eventyrforestilling; ”Det var en gang…”. Begge konsertene blir arrangert i Korskirken, på familiedagen mandag 28. mai.

Flere konserter blir offentliggjort nærmere festivalstart på festivalens hjemmesider.

GenreJazz

Mathias Eick

Mathias Eick bil-priset

Mottar 10.000 euro i Tyskland.

Opphav

Duoen Opphav slipper debutalbum etter sju år: – Denne plata dedikeres til alle vi har møtt

Etter sju år som reisende trubadurer har duoen Opphav og medmusikanter snekret sammen sin første fullengder. «Innsig» slippes fredag 10....

Fra The Book of Mormon: Nabulungi og Cunningham i sangnummer

Disse vant årets Musikkteaterpriser

Prisdryss over Det norske Teater da prisene ble delt ut på Chat Noir mandag.

Heave Blood & Die spiller for internasjonale bookere – fra toppen av Tromsø

Fra Tromsøs tak til Texas

Men bare på film: Rockebandet Heave Blood & Die skal vise fram Nord-Norge og spille på «verdens viktigste showcasefestival». Konsertene...