Bajazz på Nattjazz

Nattjazz og Bajazz er rett rundt hjørnet.

Bergen Improstorband Ung skal komponere en frijazz improsuite. Konserten skal fremføres sammen med Paradis Big Band, og det hele skjer 26. mai under en gatefest i Skostredet.

Tanzmacher er et bergensbasert band, bestående av Øyvind Hegg-Lunde, Stephan Meidell og Eva Pfitzenmaier. Bandet improviserer foran og med barn, med seg har de også en gruppe dansere som bidrar til showet. I tillegg kommer Hana-brødrene, Espen og Alf Terje, med sin jazzete eventyrforestilling; ”Det var en gang…”. Begge konsertene blir arrangert i Korskirken, på familiedagen mandag 28. mai.

Flere konserter blir offentliggjort nærmere festivalstart på festivalens hjemmesider.