Storyville Jazz Club i Molde hedret av Norsk jazzforum.

Prisen på 25 000 kroner ble overrakt torsdag 6. februar av Bugge Wesseltoft, musiker og nestleder i Norsk jazzforum.

I begrunnelsen heter det:

«Storyville jazz club kunne i 2013 feire 60 år som kontinuerlig leverandør av kvalitetsjazz til Moldes befolkning. Med 60 års erfaring er Storyville en jazzklubb med lange tradisjoner og mye historikk, men er allikevel en levende klubb i stadig utvikling. Gjennom en oppdatert og kvalitetsbevisst programmering når klubben ut til stadig nye publikumsgrupper med en velbalansert miks av internasjonale størrelser, nasjonale jazznavn og lokale talenter.

Sammen med Moldejazz har klubben hatt stor betydning for utviklingen av Molde som jazzby. Ved å ha fokus på å presentere unge talenter, har Storyville vært sentral i rekrutteringen av de mange jazzmusikerne som har sitt opphav fra Molde og omegn. Samarbeid med ulike aktører om seminarer og prosjekter som involverer barn og ungdom, har også vært med på å la unge stemmer bli hørt. I tillegg har Storyville gitt et konserttilbud til de yngste ved å arrangere barne- og familiekonserter.

I 2012 flyttet Storyville inn i Moldes nye storstue; Plassen. Her har klubben fått fast tilholdssted på en scene med gode fasiliteter både for publikum og musikere. Dette er med på å gjøre Storyville til en av landets mest profesjonelle jazzklubber, som er et yndet stoppested på de fleste turnéruter. Norsk jazzforum gratulerer Storyville jazzklubb med prisen som årets jazzklubb 2014, og håper klubben fortsetter å presentere jazz og kvalitetsmusikk i minst 60 år til.»

Det er styret i Norsk jazzforum som tildeler prisen, til en klubb med «bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementer, god organisering og orden på økonomien».