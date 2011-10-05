Folkemusikk

Ny rektor ved Ole Bull Akademiet

Publisert
05.10.2011
Skrevet av
- Red.

Jo Asgeir Lie har takket ja til stillingen.

Styret i Ole Bull Akademiet har ansatt Jo Asgeir Lie (39) som ny rektor.

Lie har dei siste ti årene vært rektor ved Ål kulturskole, og starter i den nye stillingen på Voss 1. januar 2012. Lie er ansatt i en åremålsstilling på seks år, med anledning til forlenging i seks nye år. Han har hovedfag og praktisk-pedagogisk utdanning frå Norges Musikkhøgskole. Hovedfagsoppgaven «Ekte døl » var en biografi og studie i et utvalg runddanskomposisjoner av spelemannen og komponisten Oddvar Nygaard.

Lie har administrativ erfaring både som kulturskolerektor og innen kulturlivet generelt, heter det i en pressemelding.

GenreFolkemusikkStillinger

Relaterte saker

Rannveig Djønne Foto: Knut Utler

Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss Museum har gått saman om prosjektet Hardingfela.no

Rannveig Djønne er tilsett som prosjektkoordinator.

Flere saker

Radio

