Ny rektor ved Ole Bull Akademiet

Jo Asgeir Lie har takket ja til stillingen.

Styret i Ole Bull Akademiet har ansatt Jo Asgeir Lie (39) som ny rektor.

Lie har dei siste ti årene vært rektor ved Ål kulturskole, og starter i den nye stillingen på Voss 1. januar 2012. Lie er ansatt i en åremålsstilling på seks år, med anledning til forlenging i seks nye år. Han har hovedfag og praktisk-pedagogisk utdanning frå Norges Musikkhøgskole. Hovedfagsoppgaven «Ekte døl » var en biografi og studie i et utvalg runddanskomposisjoner av spelemannen og komponisten Oddvar Nygaard.

Lie har administrativ erfaring både som kulturskolerektor og innen kulturlivet generelt, heter det i en pressemelding.