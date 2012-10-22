Folkemusikk

Lader opp til kappleik

22.10.2012
- Red.

Lørdag er dagen for årets Oslokappleik.

Fire lag kjemper i år om å vinne vandrepremien i lagdans under årets Oslokappleik – Valdreslaget, Hallinglaget, Numedalslaget og Østerdølenes folkedanslag.

Oslokappleiken er lokalkappleiken for Oslo, men det møter opp deltakere fra hele østlandsområdet. Kappleik er den vanlige konkurranseformen innen norsk folkemusikk. Det tevles i de tradisjonelle klassene for spel, dans og vokal folkemusikk.

Kappleiken foregår i Nordahl Bruns gate 22 fra kl. 10, og er et samarbeid mellom Laget for Folkemusikk og Bygdelagssamskipnaden. Etter kappleiken blir det kappleiksfest som er den store sosiale arenaen med dansespel og premieutdeling fra kappleiken.

GenreFolkemusikk

