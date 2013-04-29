Folkelokk er årets ungdomsbedrift

Trioen vant NM i Ungdomsbedrifter i konkurranse med 83 andre ungdomsbedrifter.

Folkelokk UB består av tre jenter som alle er elever ved Odda videregående skole. Bedriften tilbyr skreddersydde kulturopplevelser med folkemusikk og dans.

Denne helgen ble de kåret til vinner av årets ungdomsbedrift i NM for Ungdomsbedrifter, arrangert av Ungt Entreprenørskap Norge.

I juryens begrunnelse heter det «Smittende entusiasme og begeistring, høy innlevelse og integritet er avgjørende for å lykkes. Når dette brennende engasjementet blir kommersialisert blir det også god bedrift. Solide og reflekterte svar på alle spørsmål, både det å styre bedrift og ha kontroll på økonomi. Bedriften har sterkt kundefokus og er allerede etablert i markedet. Bedriften har også et innovativt navn, som lokker oss til å trekke de helt fremst.»

#gallery-2 {

margin: auto;

}

#gallery-2 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-2 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-2 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Seieren betyr EM-billett til London der de skal representere Norge i konkurranse med de beste ungdomsbedriftene fra hele Europa.

NM for Ungdomsbedrifter omtaltes som Norges mest kreative mesterskap. 83 ungdomsbedrifter hadde kvalifisert seg gjennom fylkesvise konkurranser, og det ble delt ut priser i 17 ulike kategorier. I to dager har de unge gründerne representert ungdomsbedriftene sine på stand, presentert seg på scene og blitt intervjuet av de over 100 dommerne.